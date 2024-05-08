Польща та союзники підіймали авіацію під час масованого обстрілу України з боку РФ
Вночі 8 травня російська армія здійснила масований удар по території України ракетами та безпілотниками. Через це Польща та союзники підіймали в небо авіацію
Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.
"Увага, у повітряному просторі працюють літаки Польщі та союзників, що може бути через підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній області країни", - йдеться у повідомленні.
Союзники зазначили, що спостерігають інтенсивну авіаційну активність РФ великої дальності протягом ночі, зокрема й ракетні удари по об'єктах на території України.
"Запущено всі необхідні процедури, спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - додали польські військові, зауваживши, що постійно стежать за ситуацією.
- У ніч на 8 травня російська армія запустила по території України БПЛА Shahed-238 з кількох напрямків. Пізніше ворог почав атакувати Україну ракетами. На Київщині, Івано-Франківщині та Львівщині працює ППО, у Харкові й Запоріжжі чули вибухи. Хронологію атаки читайте тут.
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