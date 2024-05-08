Польща та союзники підіймали авіацію під час масованого обстрілу України з боку РФ

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

"Увага, у повітряному просторі працюють літаки Польщі та союзників, що може бути через підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній області країни", - йдеться у повідомленні.

Союзники зазначили, що спостерігають інтенсивну авіаційну активність РФ великої дальності протягом ночі, зокрема й ракетні удари по об'єктах на території України.

"Запущено всі необхідні процедури, спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - додали польські військові, зауваживши, що постійно стежать за ситуацією.