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Понад 180 боєзіткнень і 3500 артобстрілів: Генштаб розповів про ситуацію на фронті за добу
Упродовж доби 7 грудня на російсько-українському фронті сталося 192 бойових зіткнення. Найбільше окупаційні війська атакують позиції Сил оборони на Курахівському напрямку
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Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 8 грудня.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, крім того, залучив для ураження 1579 дронів-камікадзе. Також, здійснив 3542 артилерійських обстріли, з них 111 - із реактивних систем залпового вогню.
Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Орешанка, Козача Лопань, Ківшарівка, Западне, Велика Шапківка, Серебрянка, Білогорівка, Костянтинівка, Мирноград, Новотроїцьке, Шевченко, Андріївка, Улакли, Олексіївка, Багатир, Костянтинопіль, Сухі Яли, Новий Комар, Веселе, Дніпроенергія.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, три пункти управління та ще один важливий об’єкт російських загарбників.
Ситуація на основних напрямках
На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу, що минула відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед поблизу Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.
Минулої доби на Торецькому напрямку відбулися сім бойових зіткнень неподалік населених пунктів Торецька, Диліївки та Неліпівки.
На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Нового Труда та Новотроїцького.
Сили оборони відбили 42 атаки на позиції наших військ протягом минулої доби на Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлізаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного.
На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми противника.
На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог активних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 17 боєзіткнень, ворожа артилерія завдала 446 обстрілів по населених пунктах та позиціях наших військ.
- Напередодні інформаційний OSINT-проєкт DeepState поділився інформацією, що ситуація навколо Великої Новосілки Донецької області продовжує загострюватись.
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