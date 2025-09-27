"Попри підтримку Китаю й Індії, Росія може відчути серйозний тиск": історик Еш назвав умови

Про це в етері Еспресо розповів історик, журналіст та викладач в Оксфордському та Стенфордському університетах Тімоті Ґартон Еш.

"Якщо припустити, що Сполучені Штати не збираються значно збільшувати свою військову підтримку Україні безпосередньо та економічний тиск на Росію, нам доведеться розраховувати на період від 12 до, ймовірно, 18 місяців, протягом якого нам в Європі доведеться забезпечувати левову частку військової та економічної підтримки, а вам в Україні, звісно, вести всі бойові дії. Якщо ми зможемо підтримувати такий рівень військової та економічної допомоги для вас, а ви - такий рівень героїчного опору, то реалістично в якийсь момент протягом цих 12–18 місяців Росія відчує значний тиск через нестабільність своєї економіки. Це не означає, що її економіка впаде вже завтра. Але в цей період, який триватиме від року до півтора, вона майже напевно відчуватиме серйозний тиск, навіть попри підтримку з боку Китаю, Індії та інших незахідних держав", - пояснив Еш.

Історик зауважив, що така перспектива дуже похмура для України, бо кожного дня гинуть українські військові та цивільні українці.

"Це дуже похмура перспектива. І я, як людина, яка часто приїжджає в Україну, добре розумію, що це означає передусім для солдатів на передовій, а також для ваших цивільних. Але доки ми не маємо іншого Дональда Трампа - того, який робить те, що обіцяв вчора, - боюся, що це найкращий з реалістичних сценаріїв наразі", - підсумував він.