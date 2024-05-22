Попри рішення ООН: РФ і КНДР поглиблюють співпрацю в науці та технологіях

Про це повідомило північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Північнокорейська делегація взяла участь у восьмому засіданні науково-технічного підкомітету міжурядового комітету КНДР-Росія зі співробітництва в торгівлі, економіці, науці та технологіях.

За даними південнокорейського інформагентства Yonhap, візит представників КНДР до РФ тривав з 13 травня і є останнім у серії поглиблених обмінів між Пхеньяном і Москвою в широкому діапазоні сфер.

Yonhap зазначає, що під час візиту до РФ Рі Чон Гіл зустрівся з російським міністром науки та вищої освіти Валерієм Фальковим, а члени північнокорейської делегації відвідали ключові установи, зокрема московський державний університет і російську академію наук.

При цьому співпраця з КНДР у галузі науки та технологій, за винятком медичних напрямків, заборонена резолюцією №2321 Ради безпеки ООН, ухваленою в 2016 році у відповідь на проведені Пхеньяном п'яті ядерні випробування.