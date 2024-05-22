Попри рішення ООН: РФ і КНДР поглиблюють співпрацю в науці та технологіях
Делегація державної комісії КНДР з питань науки і технологій на чолі з головою Рі Чон Гілем повернулася з науково-технологічного заходу, який відбувся в Москві
Про це повідомило північнокорейське державне інформагентство KCNA.
Північнокорейська делегація взяла участь у восьмому засіданні науково-технічного підкомітету міжурядового комітету КНДР-Росія зі співробітництва в торгівлі, економіці, науці та технологіях.
За даними південнокорейського інформагентства Yonhap, візит представників КНДР до РФ тривав з 13 травня і є останнім у серії поглиблених обмінів між Пхеньяном і Москвою в широкому діапазоні сфер.
Yonhap зазначає, що під час візиту до РФ Рі Чон Гіл зустрівся з російським міністром науки та вищої освіти Валерієм Фальковим, а члени північнокорейської делегації відвідали ключові установи, зокрема московський державний університет і російську академію наук.
При цьому співпраця з КНДР у галузі науки та технологій, за винятком медичних напрямків, заборонена резолюцією №2321 Ради безпеки ООН, ухваленою в 2016 році у відповідь на проведені Пхеньяном п'яті ядерні випробування.
- Раніше ООН оприлюднила звіт, у якому йшлося, що РФ порушила санкції проти КНДР і використала для удару по Україні північнокорейську балістичну ракету Hwasong-11.
- Спостерігачі ООН заявили, що Північна Корея відмила $147,5 млн через платформу віртуальної валюти Tornado Cash.
- Розвідка Південної Кореї заявила, що Росія ймовірно використала на війні проти України реактивні системи залпового вогню з КНДР.
- 21 травня стало відомо, що делегація ради федерації Росії прибула до КНДР із п'ятиденним робочим візитом.
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