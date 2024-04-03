Попри втрати: кількість бомбардувальників РФ залишається на довоєнному рівні, - експерт Катков

Про це він сказав в етері Еспресо.

Катков прокоментував заяву Головного управління розвідки Міністерства оборони щодо того, скільки бомбардувальників мають росіяни: "Ці цифри говорять про те, що ворог у цих літаках відновив ті витрати, які були завдані Су-34 у кількості трохи більше сотні одиниць. Стосовно Су-35 така сама кількість".

З посиланням на авторитетне джерело The Military Balance експерт наголосив, що сучасна цифра відповідає кількості 2021 року.

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"У цьому випадку важливо лише констатувати, що попри ті втрати, які були завдані у цих літаках Російська Федерація та її військово-промисловий комплекс зміг тримати таку кількість навіть на тому самому рівні. Тобто нічого нового не буде, нічого кращого, нічого гіршого, якщо не рахувати, звісно, розширення номенклатуру боєприпасів, які використовують так звані повітряно-космічні сили Російської Федерації. Мова йде про комплект МПК (Модуль планерування і корекції, - ред.), що дозволяє використовувати авіацію без заходження у зону дії усіх зенітно-ракетних комплексів, окрім Patriot фактично", - підсумував Катков.

Що передувало

3 лютого Сили оборони України знищили російський літак А-50У. У Росії натомість заявили про падіння літального апарату, унаслідок чого загорівся очерет.

17 лютого, Повітряні сили України знищили відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.

Наступного дня, у неділю, 18 лютого, Повітряні сили прозвітували про ще один збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Крім того, під час нічної атаки РФ сили ППО ліквідували 12 "шахедів" та ворожу ракету.

Пізніше українські бійці збили ще 2 російські літаки.

А сьогодні, 3 квітня, у ГУР розповіли про кількість ворожих Су-34 та Су-35.

Зазначається, що, станом на березень 2024 року у складі Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення до квітня 2024 року було знищено 347 літаків російських військ.