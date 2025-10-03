Портников пояснив, як Путін аргументує той факт, що Росія досі не може перемогти Україну у війні

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

"Війна починається не тоді, коли ракети розміщаються поблизу кордону, а тоді, коли вже летять. Коли чітко зрозуміло, що проти твоєї країни відбувся акт агресії. Розвідувальний дрон, або літак це ще не війна. Ми можемо називати це гібридною війною, я вважаю, що польський премʼєр-міністр повністю правий, коли говорить, що війна вже йде. Втім, ідеологічна оцінка цієї ситуації з боку Заходу й Росії різна. І Захід в ситуації правий", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що у російській політичній еліті навіть не припустимо думати, що Росія не може розгромити Україну. Там вважають, що Україна є частиною Росії, яка зараз окупована Заходом.

"Оскільки, Росія не воює з НАТО в Україні. Країни НАТО допомагають Україні як жертві агресії, а не тому, що вони вирішили воювати з Росією. Путін же вважає, що він воює з НАТО не тому, що він воює з Альянсом. А тому, що він таким чином виправдовує агресію проти України. Для нього слова про війну з НАТО не є демонстрацією його практичних дій. Це демонстрацією продовження агресії проти України й обґрунтуванням цієї агресії. До речі, ці слова є й обґрунтуванням того, чому Росія досі не може перемогти у цій війні. Оскільки, для російської політичної думки навіть не припустимо вважати, що РФ не може розгромити Україну. Україна, як держава, для Росії не існує і є частиною російських областей окупованих Заходом і якимись націоналістами. Ця частина областей звичайно ж має бути повернута до Росії відразу, як тільки чобіт російського солдата ступає на цю землю. Тоді виникає питання - а що з цим чоботом, якщо він не може захопити Україну? Все через те, що вони воюють з НАТО. Ось і вся логіка Путіна", - дода він.