Портников сказав, за якої умови можна завершити російсько-українську війну

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

"Набагато важливішим на зустрічі європейських лідерів і президента Зеленського були заяви премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він сказав, що учасники цієї коаліції обговорюють постачання Україні далекобійних ракет. Я вважаю, що більш реалістичним ніж Емманюель Макрон є канцлер Німеччини Мерц. Саме він говорить про те, що ні про які війська на території України не обговорюється. Це правильно, бо ніяких військ немає і не буде найближчим часом. А от про далекобійні ракети варто говорити. Вони мають допомагати Україні їх виробляти й давати можливість Києву їх отримувати. А найголовніше - надати Україні право бити цими ракетами по російській території", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що для знищення енергетичного потенціалу РФ потрібно зруйнувати понад 75% російського нафтопереробного комплексу.

"Якщо є якась надія, що у 20-х, 30-х роках XXI століття ця війна завершиться, гарантій немає, але є сподівання, то тільки у випадку, якщо Україні вдасться зруйнувати енергетичний й воєнний потенціал РФ. Зараз ми говоримо про третину російських НПЗ, які виведені з ладу, то нам потрібно, щоб 75% нафтопереробного комплексу РФ перетворились на руїни. До того ж щоб із тих 75% понад 50% не можна було відновити. Для цього потрібні систематичні удари українськими та західними ракетами по нафтопереробних заводах Росії. Також потрібні удари по військових обʼєктах РФ, в тому числі й тих, що знаходяться під землею. Тільки за таких умов ми можемо сподіватись, що в наступні роки президент РФ задумається про припинення війни, звісно якщо зброю для Росії не вироблятимуть КНР та КНДР. Поки що ніхто у Москві взагалі не думає в цьому напрямку", - додав він.