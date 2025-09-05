Портников сказав, за якої умови можна завершити російсько-українську війну
Російське керівництво може задуматись про завершення війни тільки, якщо Україні вдасться зруйнувати енергетичний й воєнний потенціал РФ
Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.
"Набагато важливішим на зустрічі європейських лідерів і президента Зеленського були заяви премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він сказав, що учасники цієї коаліції обговорюють постачання Україні далекобійних ракет. Я вважаю, що більш реалістичним ніж Емманюель Макрон є канцлер Німеччини Мерц. Саме він говорить про те, що ні про які війська на території України не обговорюється. Це правильно, бо ніяких військ немає і не буде найближчим часом. А от про далекобійні ракети варто говорити. Вони мають допомагати Україні їх виробляти й давати можливість Києву їх отримувати. А найголовніше - надати Україні право бити цими ракетами по російській території", - пояснив Портников.
Журналіст наголосив, що для знищення енергетичного потенціалу РФ потрібно зруйнувати понад 75% російського нафтопереробного комплексу.
"Якщо є якась надія, що у 20-х, 30-х роках XXI століття ця війна завершиться, гарантій немає, але є сподівання, то тільки у випадку, якщо Україні вдасться зруйнувати енергетичний й воєнний потенціал РФ. Зараз ми говоримо про третину російських НПЗ, які виведені з ладу, то нам потрібно, щоб 75% нафтопереробного комплексу РФ перетворились на руїни. До того ж щоб із тих 75% понад 50% не можна було відновити. Для цього потрібні систематичні удари українськими та західними ракетами по нафтопереробних заводах Росії. Також потрібні удари по військових обʼєктах РФ, в тому числі й тих, що знаходяться під землею. Тільки за таких умов ми можемо сподіватись, що в наступні роки президент РФ задумається про припинення війни, звісно якщо зброю для Росії не вироблятимуть КНР та КНДР. Поки що ніхто у Москві взагалі не думає в цьому напрямку", - додав він.
- Президент України провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Володимир Зеленський заявив, що Путін вдає, наче йому й не потрібен мир.
- Раніше російський диктатор Володимир Путін запросив Володимира Зеленського до Москви. Путін заявив, що "Росія дає стовідсоткову гарантію безпеки" президенту України у Москві, якщо він приїде на зустріч.
- Путін наголосив, що іноземні війська в Україні стануть "законними цілями" для РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.52
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.56
- Актуальне
- Важливе