Посилюють безпілотну аеророзвідку: Гуменюк розповіла, що після втрати А-50 у РФ ускладнена ситуація з виявленням цілей для ураження із ракетоносіїв

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На жаль, зараз активізація ракетоносіїв досить висока і "на жаль" кажу, тому що це підвищує рівень ракетної небезпеки. Не обов'язково вони гарантовано будуть застосовані, ми це вже спостерігаємо на першу добу, але щодня ворог змінює конфігурацію ударного угруповання, тобто самі ракетоносії чергуються між собою - підводні та надводні. Зараз на бойовому чергуванні один надводний і два підводні - це 16 ракет типу "Калібр" готових до застосування", - звітує військова.

За її словами, це складна робота для української протиповітряної оборони, бо пуски з підводного човна виявити набагато складніше. Водночас ворог вже давно не застосовував "калібри": "У них існує проблема із застосуванням тих самих калібрів, тому що використавши їх треба буде поповнювати запас, а це можна буде зробити лише в севастопольській бухті, а це дуже неспокійно".

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Гуменюк підкреслила, що РФ може економити ракети тримаючи їх напоготові, аби застосовувати для точкових ударів по конкретних об'єктах.

"У зв'язку з втратою А-50 у них ускладнена ситуація з виявленням і плануванням майбутніх цілей для ураження, тому вони посилюють безпілотну аеророзвідку, намагаючись зібрати максимальну інформацію, але тут ситуація ускладнюється тим, що це тільки прифронтові й прилеглі до прифронтових території. Отже, зараз спостерігаємо таку роботу з використанням дронової активності, яка також спрямована на виявлення систем протиповітряної оборони, їх можливої передислокації, їх напрямку роботи й тому цією ночі було випущено лише шість "шахедів". Це, як правило, така кількість, яка спрямована для складного маневрування і виснаження систем протиповітряної оборони", - підсумувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.