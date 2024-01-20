Ми написали "знищено": Ігнат про стан російського Іл-22, який був уражений разом з А-50

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Одразу треба зняти питання зі словом "пошкодження" щодо російського літака Іл-22. Ми написали "знищено". І у такому стані, як з'явилася фотографія з Іл-22, літак точно нікуди не полетить. Цей літак за різними даними долетів на двох двигунах, що потребує підтвердження, бо інформації на 100% немає. Є 200-ті, є 300-ті. Цей літак гасили, він горів. Після таких пошкоджень літак точно не підніметься", - підкреслив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Юрій Ігнат зауважив щодо фотографії Іл-22, яку виставили окупанти на своїх підконтрольних телеграм-каналах, треба розібратися, чи є автентичне це фото, чи саме з цього випадку. Бо такі самі ушкодження з уражаючими елементами вже отримував ворожий Іл-22 понад рік тому, той літак також був серйозно пошматований. Тому невідомо, чи це дійсно справжнє фото, відповідно, треба все ретельно перевіряти.