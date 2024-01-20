Ми написали "знищено": Ігнат про стан російського Іл-22, який був уражений разом з А-50
Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ, зазначив, що російський літак Іл-22 точно не підніметься у повітря після тих пошкоджень, які отримав 15 січня над Азовським морем
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Одразу треба зняти питання зі словом "пошкодження" щодо російського літака Іл-22. Ми написали "знищено". І у такому стані, як з'явилася фотографія з Іл-22, літак точно нікуди не полетить. Цей літак за різними даними долетів на двох двигунах, що потребує підтвердження, бо інформації на 100% немає. Є 200-ті, є 300-ті. Цей літак гасили, він горів. Після таких пошкоджень літак точно не підніметься", - підкреслив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Юрій Ігнат зауважив щодо фотографії Іл-22, яку виставили окупанти на своїх підконтрольних телеграм-каналах, треба розібратися, чи є автентичне це фото, чи саме з цього випадку. Бо такі самі ушкодження з уражаючими елементами вже отримував ворожий Іл-22 понад рік тому, той літак також був серйозно пошматований. Тому невідомо, чи це дійсно справжнє фото, відповідно, треба все ретельно перевіряти.
- 15 січня заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін і джерела в Силах оборони заявили про ураження двох російських літаків над Азовським морем
- Також головнокомандувач Валерій Залужний і Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення російських літаків А-50 та Іл-22.
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