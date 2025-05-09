Посольство США в Україні попередило про загрозу масштабної повітряної атаки найближчими днями

Про це йдеться на сайті посольства.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно масштабну повітряну атаку, яка може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, американське дипломатичне представництво традиційно закликало громадян США бути готовими оперативно знайти безпечне укриття в разі оголошення сигналу "Повітряна тривога".

Посольство надало низку рекомендацій щодо дій у разі загрози:

Визначте місця укриття заздалегідь до оголошення повітряної тривоги.

Завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для оповіщення про повітряну тривогу, наприклад, Air Raid Siren або Alarm Map.

Негайно знайдіть укриття, якщо оголошено повітряну тривогу.

Слідкуйте за новинами в місцевих ЗМІ.

Зберігайте запаси води, їжі та медикаментів.

У разі надзвичайної ситуації американське посольство просить чітко дотримуватись інструкцій українських державних органів та екстрених служб.