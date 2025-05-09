Посольство США в Україні попередило про загрозу масштабної повітряної атаки найближчими днями
У п'ятницю, 9 травня, посольство Сполучених Штатів Америки в Києві опублікувало попередження для своїх громадян щодо можливої масштабної повітряної атаки по Україні протягом найближчих кількох днів
Про це йдеться на сайті посольства.
"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно масштабну повітряну атаку, яка може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим, американське дипломатичне представництво традиційно закликало громадян США бути готовими оперативно знайти безпечне укриття в разі оголошення сигналу "Повітряна тривога".
Посольство надало низку рекомендацій щодо дій у разі загрози:
- Визначте місця укриття заздалегідь до оголошення повітряної тривоги.
- Завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для оповіщення про повітряну тривогу, наприклад, Air Raid Siren або Alarm Map.
- Негайно знайдіть укриття, якщо оголошено повітряну тривогу.
- Слідкуйте за новинами в місцевих ЗМІ.
- Зберігайте запаси води, їжі та медикаментів.
У разі надзвичайної ситуації американське посольство просить чітко дотримуватись інструкцій українських державних органів та екстрених служб.
- 8 травня російська армія під час так званого перемир'я здійснила удари по територіях Сумської, Харківської, Херсонської, Запорізької та Полтавської областей. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.
- 9 травня Роман Костенко, народний депутат України, полковник СБУ, зазначив, що на фронті "перемир'я" не дотримується: на деяких напрямках тихіше, а на деяких продовжуються бої.
- Так, від початку доби на російсько-українському фронті відбулось 162 бойових зіткнення.
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