Постпредство України в ООН: Корінні народи України будуть вільними, коли РФ виведе свої війська з окупованих територій

Про це повідомляє Укрінформ.

"Контроль Росії над тимчасово окупованими територіями України, включно з Кримом, характеризується свавільними затриманнями та триманням під вартою без зв'язку з зовнішнім світом, переслідуваннями, катуваннями, залякуваннями та насильницькими зникненнями", – зазначила радниця постпредства України при ООН Наталія Мудренко.

Вона розповіла про нав'язування російського громадянства, примусові переміщення та депортації людей, призов до російської армії.

За її словами, ще на початку окупації російський режим запровадив жорсткі обмеження на кримськотатарську ідентичність, націлившись на лідерів та організації громади.

Мудренко підкреслила, що Меджліс – представницький орган кримськотатарського народу – продовжує вважатися "екстремістською організацією" і залишається забороненим з вересня 2016 року.

Вона нагадала, що 31 січня цього року Міжнародний суд ООН постановив, що Росія, заборонивши Меджліс, порушила Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, тим самим обмеживши право кримських татар на збереження своїх інституцій. Відомим лідерам Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову було заборонено в'їзд до Криму, "що стало відлунням геноциду-депортації кримськотатарського народу 1944 року". Згодом обидва лідери були заочно засуджені, додала вона.

Радниця постпредства України при ООН заявила, що Крим перетворився на величезну в'язницю, що приховує незліченні російські злочини. Понад 280 громадян України наразі затримані та несправедливо переслідуються російською владою за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі та екстремізмі, 212 з них є кримськими татарами, сказала Мудренко.