"Потребує особливого контролю та укріплення": ДПСУ облаштовує ділянку кордону з невизнаним Придністров'ям
ДПСУ займається будівництвом рокадної дороги з покращеним покриттям уздовж кордону з Придністров'ям, а також оснащенням цієї ділянки сучасними біспектральними камерами
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Прикордонники пояснили, що такі заходи потрібні через перебування регіону під контролем РФ.
"Саме ця ділянка потребує особливого контролю та системного укріплення, адже має вагоме значення для національної безпеки України", - йдеться у повідомленні.
Будівництво та облаштування рокадної дороги дасть змогу прикордонним нарядам більш оперативно пересуватися вздовж кордону, забезпечить швидке реагування на можливі зміни в обстановці, а також поліпшить умови несення служби.
Водночас використання біспектральних камер спостереження дозволить у режимі онлайн ефективно контролювати ситуацію на кордоні, адже вони здатні фіксувати зображення у двох спектральних діапазонах: видимому та інфрачервоному.
Низка таких камер уже встановлена на цій ділянці кордону та допомагає прикордонникам своєчасно виявляти порушників.
- У червні премʼєр Молдови Речан казав, що РФ хоче розгорнути в Придністровʼї 10 тис. військових.
