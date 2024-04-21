Повітряні сили назвали найбільш незахищені від російських атак області України
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що найбільш незахищеними від атак російських окупантів є прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями", - сказав речник ПС ЗСУ.
За його словами, насамперед йдеться про Харківську, Одеську, Херсонську, Запорізьку, Чернігівську, Сумську і Дніпропетровську області.
Речник наголосив, що російському терору можна протистояти, а для цього потрібно більше засобів ППО.
"Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів", - додав Євлаш.
- Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські війська можуть активізувати наступальні дії та ракетні удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати часовий проміжок до прибуття нової допомоги від США.
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