Повітряні сили назвали найбільш незахищені від російських атак області України

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями", - сказав речник ПС ЗСУ.

За його словами, насамперед йдеться про Харківську, Одеську, Херсонську, Запорізьку, Чернігівську, Сумську і Дніпропетровську області.

Речник наголосив, що російському терору можна протистояти, а для цього потрібно більше засобів ППО.

"Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів", - додав Євлаш.