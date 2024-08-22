Повітряні сили уразили пункт управління безпілотниками в Курській області
Українські Повітряні сили завдали авіаудару по взводному опорному пункту в Курській області
Відео авіаудару поширив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"22 серпня 2024 року. 16:00. Так виглядає авіаудар Повітряних сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області", – написав він.
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Олещук повідомив, що внаслідок авіаудару було уражено пункт управління безпілотниками, підрозділ радіоелектронної боротьби, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців Росії.
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