Повітряні сили вночі знищили 9 з 12 російських "шахедів"
У ніч проти суботи, 30 березня, російські окупанти завдали удару по Україні безпілотниками й ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 9 "шахедів"
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що цієї ночі росіяни вдарили по Донеччині чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками, які запустили із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Усього було зафіксовано пуски 12 ударних БПЛА Shahed-136/131.
Дев’ять ворожих "шахедів" було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
- Росія в ніч на 30 березня здійснила черговий обстріл території України ударними безпілотниками. У південних регіонах окупанти намагалися дронами влучити в об'єкти енергоінфраструктури.
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