Повітряні сили вночі знищили 9 з 12 російських "шахедів"

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі росіяни вдарили по Донеччині чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками, які запустили із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Усього було зафіксовано пуски 12 ударних БПЛА Shahed-136/131.

Дев’ять ворожих "шахедів" було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.



