Президентка Європарламенту Мецола закликала Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus

Про це вона сказала в інтервʼю газеті Funke Mediengruppe, передає "Радіо Свобода".

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Зазначається, що Мецола відповіла "так" на запитання, чи повинні країни, які надають Україні ракети дальнього радіусу дії, дозволити їй використовувати їх проти цілей у Росії – і чи повинна Німеччина надати Україні свою систему озброєнь Taurus.