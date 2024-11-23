Президентка Європарламенту Мецола закликала Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Німеччина мала б надати Україні свої крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus
Про це вона сказала в інтервʼю газеті Funke Mediengruppe, передає "Радіо Свобода".
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Зазначається, що Мецола відповіла "так" на запитання, чи повинні країни, які надають Україні ракети дальнього радіусу дії, дозволити їй використовувати їх проти цілей у Росії – і чи повинна Німеччина надати Україні свою систему озброєнь Taurus.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що постачання ракет Taurus Україні є відповідальністю, яку він не хоче брати на себе.
- Міністр економіки й віцеканцлер Німеччини, кандидат у канцлери від Партії зелених Роберт Хабек заявив, що якби він очолив уряд, то погодився б на постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus.
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