Про смерть мера Дніпрорудного Матвєєва в полоні РФ українська сторона дізналася під час ідентифікації тіл, - Лубінець

Про це розповів уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу, передає Укрінформ.

"Для мене це було несподіванкою. Бо до того часу в нас була інформація, що він у полоні. Наскільки памʼятаю, він залишився на ТОТ, росіяни затримали групу співробітників комунального підприємства, і він поїхав сам особисто їх визволяти, їх усіх відпустили, а його затримали. Після того було офіційне підтвердження, що він у російському полоні. І для нас стало абсолютною несподіванкою, що передали тіло", - сказав він.

Лубінець додав, що українська сторона дізнається про смерть полонених у РФ після передачі тіла й процедури ідентифікації на території України. Після цього можна оголошувати про це публічно.

"Як правило, коли відбувається репатріація тіл, я був сам на одному з таких процесів, то жодної ідентифікації нам не повідомляється", - пояснив омбудсмен.

На думку уповноваженого, це свідчить про 2 небезпечні тенденції, перша з яких - неефективна діяльність міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"І друге - росіяни це роблять свідомо, вкотре підтверджуючи, що жодних правил для них не існує. Вони можуть їх порушувати в будь-який момент і в будь-який спосіб, і жодної відповідальності вони, на жаль, за це не несуть. У нас є приклади, коли підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста потім помирали, і внаслідок експертиз вдавалося встановлювати, що вони померли внаслідок застосування фізичних нелюдських тортур", - додав Лубінець.

Загибель мера Дніпрорудного: що відомо

Мера Дніпрорудного російські окупанти викрали у березні 2022 року. Таким чином Матвєєв пробув у полоні окупантів 2 роки й 8 місяців.

4 грудня 2024 року в Запорізькій ОВА повідомили, що тіло Матвєєва РФ повернула в Україну під час останнього обміну. Там уточнили, що 13 березня 2022 року меру міста повідомили телефоном про затримку окупантами на блокпості автобуса з працівниками чергової зміни Запорізького залізорудного комбінату. Матвєєв одразу виїхав на місце події. Гірників відпустили, а міський голова потрапив у полон.

Коментуючи новину про загибель Матвєєва, президент Зеленський повідомив, що станом на грудень 2024 року у російському полоні перебувають щонайменше 6 мерів і голів громад України.

Тіло мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва повернули в Україну в листопаді цього року з ознаками насильницької смерті.