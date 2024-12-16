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Головна Війна з Росією Про смерть мера Дніпрорудного Матвєєва в полоні РФ українська сторона дізналася під час ідентифікації тіл, - Лубінець

Про смерть мера Дніпрорудного Матвєєва в полоні РФ українська сторона дізналася під час ідентифікації тіл, - Лубінець

Дар'я Куркіна
16 грудня, 2024 понедiлок
16:01
Війна з Росією мер Дніпрорудного Євгеній Матвєєв

РФ не поінформувала українську сторону про смерть у полоні мера тимчасово окупованого окупованого міста Дніпрорудне на Запоріжжі Євгена Матвєєва. Про це стало відомо під час ідентифікації тіл

Зміст

Про це розповів уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу, передає Укрінформ.

 "Для мене це було несподіванкою. Бо до того часу в нас була інформація, що він у полоні. Наскільки памʼятаю, він залишився на ТОТ, росіяни затримали групу співробітників комунального підприємства, і він поїхав сам особисто їх визволяти, їх усіх відпустили, а його затримали. Після того було офіційне підтвердження, що він у російському полоні. І для нас стало абсолютною несподіванкою, що передали тіло", - сказав він.

Лубінець додав, що українська сторона дізнається про смерть полонених у РФ після передачі тіла й процедури ідентифікації на території України. Після цього можна оголошувати про це публічно.

"Як правило, коли відбувається репатріація тіл, я був сам на одному з таких процесів, то жодної ідентифікації нам не повідомляється", - пояснив омбудсмен.

На думку уповноваженого, це свідчить про 2 небезпечні тенденції, перша з яких - неефективна діяльність міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"І друге - росіяни це роблять свідомо, вкотре підтверджуючи, що жодних правил для них не існує. Вони можуть їх порушувати в будь-який момент і в будь-який спосіб, і жодної відповідальності вони, на жаль, за це не несуть. У нас є приклади, коли підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста потім помирали, і внаслідок експертиз вдавалося встановлювати, що вони померли внаслідок застосування фізичних нелюдських тортур", - додав Лубінець.

Загибель мера Дніпрорудного: що відомо

Мера Дніпрорудного російські окупанти викрали у березні 2022 року. Таким чином Матвєєв пробув у полоні окупантів 2 роки й 8 місяців.

4 грудня 2024 року в Запорізькій ОВА повідомили, що тіло Матвєєва РФ повернула в Україну під час останнього обміну. Там уточнили, що 13 березня 2022 року меру міста повідомили телефоном про затримку окупантами на блокпості автобуса з працівниками чергової зміни Запорізького залізорудного комбінату. Матвєєв одразу виїхав на місце події. Гірників відпустили, а міський голова потрапив у полон.

Коментуючи новину про загибель Матвєєва, президент Зеленський повідомив, що станом на грудень 2024 року у російському полоні перебувають щонайменше 6 мерів і голів громад України. 

Тіло мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва повернули в Україну в листопаді цього року з ознаками насильницької смерті.

Теги:
Новини
Росія
російська армія
полонені
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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