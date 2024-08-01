Проти російських найманців у Судані, Сирії та Малі були ще кілька операцій, - Юсов

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону.

У контексті наслідків операції повстанців-туарегів у Малі, які знищили вагнерівців, він розповів, що подібні ситуаці відбуваються з російськими окупантами в різних місцях - Судані, Сирії, Малі, а також "є ще декілька подій, які не отримали розголосу в ЗМІ поки що".

"Вочевидь, мова йде про те, що монополія у сфері бандитської піратської діяльності так званих російських ПВК у світі і в Африці точно добігає кінця. З’являються сили протидії, які можуть ставити цих злочинців на місце", - сказав Юсов.

Водночас представник ГУР підкреслив, що у цих подій є зокрема військові наслідки. Так, після знищення вагнерівців у Малі відомо про перекидання туди додаткових найманців РФ з інших куточків Африки.

Коментуючи про удар по росіянам у Сирії Юсов зауважив, що не може це підтвердити чи спростувати, однак "факт залишається фактом – хтось таки атакував цю російську базу в Сирії, є відповідні наслідки й ураження".

Щодо інформації про те, що повстанці нібито бажають передати полонених вагнерівців України, Юсов відповів: "Стосовно даного чутливого питання треба ще зачекати".

Водночас представник Головного управління розвідки запевнив, операції відбуватимуться надалі. Зокрема, є дані, що "професійні патріотичні люди" наразі готують заходи, аби зменшити спроможності РФ і в Африці, і в інших куточках світу.