Проти російських найманців у Судані, Сирії та Малі були ще кілька операцій, - Юсов
У Судані, Сирії та Малі здійснювалися операції, які не розголошували в медіа. Водночас ГУР готує подальші подібні заходи
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону.
У контексті наслідків операції повстанців-туарегів у Малі, які знищили вагнерівців, він розповів, що подібні ситуаці відбуваються з російськими окупантами в різних місцях - Судані, Сирії, Малі, а також "є ще декілька подій, які не отримали розголосу в ЗМІ поки що".
"Вочевидь, мова йде про те, що монополія у сфері бандитської піратської діяльності так званих російських ПВК у світі і в Африці точно добігає кінця. З’являються сили протидії, які можуть ставити цих злочинців на місце", - сказав Юсов.
Водночас представник ГУР підкреслив, що у цих подій є зокрема військові наслідки. Так, після знищення вагнерівців у Малі відомо про перекидання туди додаткових найманців РФ з інших куточків Африки.
Коментуючи про удар по росіянам у Сирії Юсов зауважив, що не може це підтвердити чи спростувати, однак "факт залишається фактом – хтось таки атакував цю російську базу в Сирії, є відповідні наслідки й ураження".
Щодо інформації про те, що повстанці нібито бажають передати полонених вагнерівців України, Юсов відповів: "Стосовно даного чутливого питання треба ще зачекати".
Водночас представник Головного управління розвідки запевнив, операції відбуватимуться надалі. Зокрема, є дані, що "професійні патріотичні люди" наразі готують заходи, аби зменшити спроможності РФ і в Африці, і в інших куточках світу.
- 28 липня у Республіці Малі повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців російської приватної військової компанії "Вагнера".
- 31 липня стало відомо, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України наприкінці липня 2024 року здійснили комплексний удар по позиціях російських військ у Сирії: ціллю була техніка РФ на аеродромі Кувейрес.
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