Протидронні спроможності країн ЄС - флагманський проєкт: Кубілюс про ініціативу "Стіна з дронів"

Ірена Моляр
1 листопада, 2025 субота
11:13
Війна з Росією

Захист від дронів потрібний не лише для східного флангу — Польщі, країн Балтії чи Румунії, — але й для країн, розташованих глибше в Європі, бо росіяни можуть запускати безпілотники з суден "тіньового флоту"

Зміст

Про це розповів в етері Еспресо комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Ініціатива "Стіна проти дронів" дійсно має велике значення. І відразу після провокацій проти Польщі і я, і президентка Єврокомісії закликали до створення такої "стіни". Проте, назва "Стіна проти дронів" спричинила неоднозначне сприйняття серед країн-членів ЄС: дехто почав запитувати, як ця "стіна" виглядатиме і чи зможемо ми на 100 % захиститися від будь-яких дронів. Тож ми вирішили трохи змінити назву — тепер проєкт називається "Європейська ініціатива з протидії дронам", хоча його зміст залишився тим самим. Насамперед нам потрібно розвинути на східному фланзі — у прикордонному регіоні — ефективні спроможності виявлення дронів. Це, зокрема, означає необхідність радіолокаційних систем, здатних виявляти безпілотні апарати; ми також можемо скористатися українським досвідом у застосуванні акустичних датчиків", - прокоментував Андрюс Кубілюс.

За його словами, потрібні економічно доцільні засоби для знищення дронів. Адже коли дрони опинились на території Польщі, то застосовувалися дуже дорогі ракети — ціна однієї з яких, як відомо, близько мільйона євро. Вражати дрон, який коштує, нехай 10 000 євро, ракетою за мільйон — очевидно, неефективно з економічної точки зору.

"Нам потрібно вчитися в України - як перехоплювати дрони, як використовувати перехоплювачі, як застосовувати засоби радіоелектронної боротьби для глушіння, а також як ефективно використовувати традиційну зенітну артилерію чи кулемети в складі мобільних груп, що також можуть знищувати безпілотники. Країни, які мають власні ВПС або військові вертольоти, також можуть залучати їх. Але в будь-якому випадку ми повинні розвивати ці спроможності максимально ефективно — і саме тому готуємося вже. Ми продовжуємо консультації з українською стороною, адже їхній досвід тут надзвичайно важливий і вирішальний як для східного флангу, так і для всіх країн ЄС", - зауважив єврокомісар.

На його думку, захист від дронів потрібний не лише для країн східного флангу — Польщі, країн Балтії чи Румунії, де фіксують велику кількість російських безпілотників, — але й для країн, розташованих глибше в континенті, таких як Німеччина чи Данія. Навіть Іспанія та Португалія не "застраховані" від потенційних дронових провокацій, адже росіяни можуть запускати їх не лише з території РФ, як із Калінінграда, а й із суден "тіньового флоту", що курсують уздовж європейського узбережжя. З таких суден дрони можна запустити, коли вони перебувають досить близько до великих міст, столиць або портів.

"Тому нам потрібно розвивати протидронні спроможності у всіх державах-членах ЄС. Саме про це йдеться в цьому флагманському проєкті, який тепер називається "Європейська ініціатива з протидії дронам". Ми рухаємося далі і сподіваємося незабаром досягти чіткіших домовленостей між державами-членами щодо подальших кроків — також за участю України — і зробити це в доволі амбітні строки", - резюмував Кубілюс.

  • 14 вересня президент України Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам допомогу в навчанні для відбиття з російських безпілотників.
  • 19 вересня стало відомо, що після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі й Румунії ЄС вирішив використовувати досвід України, аби побудувати "стіну з дронів".
     


     
