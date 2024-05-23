Противник може організувати "турбуючу" операцію: полковник ЗСУ Черник про ситуацію на Сумщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Почнемо з цифр, які говорять самі за себе. Напроти Сумщини та Харківщини сконцентровано в межах до 50 тис. війська противника, десь до 400 танків та 1000 броньованих машин, також до 1000 ствольної артилерії, із РСЗВ включно. Чи цього достатньо, щоб прориватися загарбникам на Суми? Ні, недостатньо. Їм потрібно підняти оперативні показники хоча б до 100 тис. А чи спроможні вони організувати так звану турбуючу операцію, як зробили на Харківщині? Однозначно, так", - прокоментував полковник ЗСУ.

За його словами, ворог може застосувати декілька батальйонно-тактичних груп, а одна така група - до 800 осіб, і утворити знову ж такі міні плацдарми на 3-8 км у глибину нашої території.

"Ми все одно будемо змушені відволікати й живу силу, і техніку, і дефіцитний наш боєкомплект до артилерії. Вороги будуть це робити, бо ніхто не скасував промацування оборони противника. От вони нас і промацують. Однак буду твердо стояти на тій позиції, що справжня битва за Харків чи Суми точно не сьогодні, й навіть не завтра, і навіть не післязавтра. Окупантам потрібен 300-тисячний корпус, але ми розуміємо, що ми винищуємо майже 30 тис. особового складу противника щомісяця. Думаю, що цей місяць травень буде рекордним", - підкреслив Петро Черник.