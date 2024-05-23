Противник продовжуватиме штурмувати Харківщину й відкриє новий напрямок: комбат 92-ї ОШБр Федоренко про терміни

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Що стосується Вовчанська, для противника є принциповим узяти його, тому що це може бути достатньо вдалий плацдарм для подальшого просування у тил угрупування Сил оборони. Відповідно й Сили оборони це розуміють й достатньо потужно б'ють ворога. За останню добу противник тактичного успіху на полі болю не мав, але бої у Вовчанську зараз ідуть достатньо складні", - розповів Федоренко.

За його словами, противник діє типово: накопичує позицію за позицією, тобто зайшов в один будинок, закріпився там і намагається перейти до іншого.

"Позиції, які знаходяться перед ними, Силами оборони активно обстрілюються безпілотними засобами, багато з чого іншого, працюють по них танчики з відкритої вогневої позиції, працює артилерія. Звісно, противник намагається завдавати ураження, зокрема і керованими авіабомбами. Війна в міській забудові при тому, коли в тебе менша кількість особового складу, ніж у противника, є достатньо складною, противник це розуміє, і тому для нього було важливо втягнутися саме в міську забудову", - пояснив командир Батальйону ударних БПАК "Ахіллес".

Стосовно ситуації загалом у Харківській області, Федоренко сказав: "Противник буде продовжувати штурмувати достатньо активно, найближчі два місяці так точно, тому що має на це сили, можливості, ресурс. Противник усвідомлює, що цей період часу ми накопичуємо сили, засоби у зв'язку з військовою допомогою Сполучених Штатів Америки, для цього потрібен час, перші боєприпаси вже з'явилися, гармати почали стріляти більше - це об'єктивно, але максимальне накопичення відбудеться десь за 1,5-2 місяці. Тому в цей період часу противник буде і тиснути, і, я думаю, дуже висока ймовірність, що відкриє ще один напрямок - це будуть Суми, чи вздовж лінії державного кордону Харківської області, десь неподалік тих напрямків, де точаться бойові дії. Час покаже, і про це точно знає наша розвідка".