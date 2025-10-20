Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Протягом минулої доби на фронті відбулося 168 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку

Протягом минулої доби на фронті відбулося 168 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
20 жовтня, 2025 понедiлок
08:21
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби 19 жовтня на російсько-українському фронті відбулось 168 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 58 ворожих атак на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00.

Ворожі обстріли України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, два пункти управління БпЛА та чотири артилерійські засоби противника.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 зіткнень. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка та Мирне.

На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки та Ямполя, противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка та Новомиколаївка.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив три невдалі атаки в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Протягом минулої доби 19 жовтня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 890 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили 2 танки, 45 артсистем, а також десятки одиниць іншої ворожої техніки та озброєння.
