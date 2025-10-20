Протягом минулої доби на фронті відбулося 168 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
Протягом минулої доби 19 жовтня на російсько-українському фронті відбулось 168 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 58 ворожих атак на Покровському напрямку
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00.
Ворожі обстріли України
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе.
Удари Сил оборони по ворожих позиціях
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, два пункти управління БпЛА та чотири артилерійські засоби противника.
Ситуація на основних напрямках фронту
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 зіткнень. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.
На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка та Мирне.
На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки та Ямполя, противник двічі атакував позиції наших військ.
На Краматорському напрямку противник не проводив наступальних дій.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка та Новомиколаївка.
На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив три невдалі атаки в районі Малинівки.
На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні.
На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- Протягом минулої доби 19 жовтня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 890 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили 2 танки, 45 артсистем, а також десятки одиниць іншої ворожої техніки та озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.14
- Актуальне
- Важливе