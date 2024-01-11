Провести у РФ масову мобілізацію проблематично, а прихована вже неефективна: генерал Маломуж спрогнозував перебіг війни навесні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"По-перше, у РФ мобілізаційні ресурси небезмежні, хоча багато аналітиків кажуть, що безмежні. Я просто знаю Росію та її можливості, тому нахапати всіх вони могли. Але з іншого боку та модель прихованої мобілізації, тобто планова пряма мобілізація, залучення під силовим форматом за квотами з кожної області в рамках неофіційної мобілізації, найманці, зеки, приватні структури, які формують підрозділи для збройних сил РФ, спецслужби – ця вся армада випробувана. І 2023 рік показав, що всі можливості вони мали, і можливості по прихованій мобілізації до 1 млн осіб фактично зараз знецінені, бо все воно не дає такого ефекту", - прокоментував генерал армії України.

За його словами, за період війни ми знищили до 90% особового складу якраз професійних частин РФ, це потужний підрив. А те, що зараз наймається та мобілізується у Росії – додатковий ресурс, який не має ні рівня підготовки, ні злагодження, вони не готові ефективно воювати.

"Сьогодні на головних ділянках фронту росіяни кидають більш-менш професійні частини, але вони не вирішують завдання. І підрив мобілізаційного ресурсу у РФ буде дуже потужний. А 2023 рік показав, що був у них провальний, а на 2024 рік щось робити системно нема можливості. Після виборів у РФ розпочати мобілізацію при їхніх таких втратах – величезна проблема для російського суспільства. Путін би хотів на тлі перемоги демонструвати, що він щось досяг, але результату нема при величезних втратах. Після виборів розпочати масову мобілізацію під загрозою наших наступів для Путіна - величезна дестабілізація, бо це призведе до зрушень у системі та проявить слабкість режиму, що відчує путінське оточення та зомбоване російське суспільство", - підкреслив ексголова Служби зовнішньої розвідки України.

Микола Маломуж зауважив, що зараз нам треба витримати ворожу потугу зимою, а весною нова стратегія забезпечить заходи, які будуть знищувати ворога як на фронті, так і у тилах. Ніяка мобілізація у РФ вже не буде актуальна, бо багато росіян зрозуміють, що при такому форматі російські мобілізовані будуть знищені. Але це все відбудеться під впливом наших перемог, а далі зрушиться ситуація в Росії.