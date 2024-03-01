"ПТН ПНХ": у Росії комунальники не встигають стирати антипутінські гасла
У Росії зростають антипутінські настрої серед місцевого населення
Про це пише Центр національного спротиву.
"На противагу кремлівському шоу під назвою "вибори" на вулицях міст РФ все більше реальної думки росіян про диктатора, який втягнув їх країну у війну", - йдеться у повідомленні ЦНС.
У Центрі розповідають, що комунальники намагаються оперативно стирати антипутінські написи, але такі форми вуличного протесту зростають.
"Цей рік на Росії пройде під гаслом "ПТН ПНХ", "Нет Войне", "Выры украли" та іншими гаслами які не сподобаються фюреру", - пише "Спротив".
- 1 березня у Москві поховали російського опозиційного політика Олексія Навального. Попрощатися з ним прийшли тисячі людей. На похороні також були присутні посли США, Німеччини, Франції та низки інших країн ЄС у РФ.
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