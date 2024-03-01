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Оновлено

У Москві почався похорон Навального: у морзі була затримка

1 березня, 2024 п'ятниця
11:53
Світ Олексій Навальний

1 березня у Москві йде підготовка до церемонії поховання російського опозиціонера Олексія Навального. Соратники кажуть, що тіло не видавали в морзі

Про це повідомляє директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов і прессекретарка Навального Кіра Камишина.

"Катафалк із тілом Олексія з хвилини на хвилину попрямує до храму. Час у дорозі, якщо не буде перешкод, близько години", - написав Жданов, додавши, що кортеж із катафалком вже виїхав.

За його словами, родичі приїхали до моргу о 10-й ранку, коли їм мали видати тіло Олексія.

"Тіло не видали й досі. Графік поки що не зсувається, але, можливо, будуть затримки", - зауважив він об 12:18 (за московським часом).

У прямому ефірі з похорону Навального на його ютуб-каналі зазначається, що відспівування пройде в храмі "Утоми моя печалі" після чого його мають поховати на Борисовському цвинтарі. Попрощатися з російським опозиціонером прийшло багато людей, довга черга збирається навколо храму.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. 

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

МЗС кількох країн викликали послів РФ через убивство Навального.

Мати Навального заявила, що їй дозволили впізнати сина, але слідство тисне на неї, ставлячи умови, що його мають поховати таємно.

23 лютого російські слідчі зателефонували матері Олексія Навального та поставили їй ультиматум: або вона погоджується на таємний похорон сина, або вони поховають його в колонії.

У суботу, 24 лютого, мати загиблого у в’язниці російського опозиціонера Олексія Навального домоглась, аби влада повернула тіло її сина.

У понеділок, 26 лютого, соратники російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що напередодні його смерті у Росії готувався обмін політика.

Соратники Олексія Навального заявили, що ритуальні агентства отримують погрози й жоден катафалк не погоджується везти тіло російського політика в церкву.

Теги:
Суспільство
Росія
Олексій Навальний
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