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"Путіну зробили пропозицію": соратники Навального пов'язали його смерть із запланованим обміном

26 лютого, 2024 понедiлок
14:35
Світ Олексій Навальний

У понеділок, 26 лютого, соратники російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що напередодні його смерті у Росії готувався обмін політика

Про це заявила соратниця Навального Марія Пєвчих, відео якої опублікувала прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш.

"Ми знаємо, чому Олексія вбили саме зараз. Його мали обміняти буквально в ці дні. Путіну було зроблено пропозицію", - написала Ярмиш.

Як заявила Пєвчих у відео, у Росії обговорювалася домовленість про те, щоб обміняти Навального та двох громадян США на офіцера ФСБ Вадима Красікова, який відбуває довічний термін за вбивство в Берліні.

Красікова раніше засудили за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

"Я отримала підтвердження про те, що переговори ведуться і перебувають на фінальній стадії увечері 15 лютого. 16 лютого Олексія було вбито", - наголосила Пєвчих.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. 

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

МЗС кількох країн викликали послів РФ через убивство Навального.

Мати Навального заявила, що їй дозволили впізнати сина, але слідство тисне на неї, ставлячи умови, що його мають поховати таємно.

23 лютого російські слідчі зателефонували матері Олексія Навального та поставили їй ультиматум: або вона погоджується на таємний похорон сина, або вони поховають його в колонії.

У суботу, 24 лютого, мати загиблого у в’язниці російського опозиціонера Олексія Навального домоглась, аби влада повернула тіло її сина.

Теги:
Росія
Олексій Навальний
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