Російські слідчі погрожують поховати Навального в колонії

Про це повідомила соратниця Навального Кіра Ярмиш у соцмережі Х.

"Або вона погоджується на таємний похорон без публічного прощання протягом трьох годин, або Олексій буде похований в колонії", - написала Кіра Ярмиш.

Навальна відмовилася від переговорів зі Слідчим комітетом і наполягає на належному похороні. Вона зажадала від комітету дотримуватися законності.

За словами Ярмиш, слідчі повинні були видати тіло протягом двох діб після встановлення причини смерті. Згідно з медичними документами, які підписала Навальна, ці два дні спливають у суботу, 24 лютого.

Вона наполягає на тому, щоб влада дала провести похорон і панахиду відповідно до звичаїв.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера.

При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. За останніми офіційно не підтвердженими даними, воно у Салехарді.

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

МЗС кількох країн викликали послів РФ через убивство Навального.

Мати Навального заявила, що їй дозволили впізнати сина, але слідство тисне на неї, ставлячи умови, що його мають поховати таємно.