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Вимагають поховати сина таємно: мати Навального заявила про тиск з боку слідства

22 лютого, 2024 четвер
19:05
Світ Олексій Навальний

Мати російського політика Олексія Навального Людмила Навальна заявила, що слідство тисне на неї, ставлячи умови, де і коли має бути поховано її сина

Про це вона сказала на відео, опублікованому на YouTube.

Жінка розповіла, що її таємно відвезли до моргу і показали тіло сина. Весь учорашній день вона провела у Слідчому відділі Салехарда СУ СК по ЯНАО.

Слідчі заявили, що причина смерті відома, всі медичні та юридичні документи вже готові, матері Навального дозволити їх побачити, а один із них - підписати.

"За законом вони мали відразу віддати мені тіло Олексія, але вони не зробили цього досі. Натомість вони шантажують мене і ставлять умови, де, коли і як має бути похований Олексій. Це незаконно... Вони хочуть це зробити таємно, без прощання. Вони хочуть привезти мене на околицю цвинтаря, до свіжої могили й сказати: "Ось тут лежить ваш син". Я на це не згодна", – сказала Людмила Навальна.

Жінці погрожують: якщо вона не погодиться на таємні похорони, вони щось зроблять із тілом її сина.

Варто зазначити, що речниця Навального Кіра Ярмиш заявила, що за документами причини смерті політика – природні.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. За останніми офіційно не підтвердженими даними, воно у Салехарді.

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

МЗС дев'яти країн викликали послів РФ через убивство Навального.

Теги:
Росія
Олексій Навальний
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