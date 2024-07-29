ПТСР становить 29% від усіх невралгічних захворювань у військових, - Міноборони

Про це заявила очільниця Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксана Сухорукова, передає пресслужба Міноборони.

Сухорукова зазначила, що поступово зростає кількість військовослужбовців з діагнозом "невралгічні захворювання, пов'язані зі стресом". За її словами, наразі 29% цих захворювань становить ПТСР, і ця цифра, за прогнозами, буде зростати.

Також вона наголосила на важливості надання психологічної підтримки та допомоги військовослужбовцям на всіх етапах служби.

Читайте також: МОЗ заявило про значне збільшення кількості пацієнтів із ПТСР: як розпізнати симптоми

Зокрема Сухорукова назвала чотири основні етапи психологічної допомоги: самодопомога або допомога за принципом "рівний-рівному", кризові інтервенції, психологічні пункти розвитку на безпечній відстані від лінії фронту та довготривала психологічна допомога.