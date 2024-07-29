ПТСР становить 29% від усіх невралгічних захворювань у військових, - Міноборони
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) становить 29% від усіх невралгічних захворювань, пов’язаних зі стресом, на які страждають військові
Про це заявила очільниця Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксана Сухорукова, передає пресслужба Міноборони.
Сухорукова зазначила, що поступово зростає кількість військовослужбовців з діагнозом "невралгічні захворювання, пов'язані зі стресом". За її словами, наразі 29% цих захворювань становить ПТСР, і ця цифра, за прогнозами, буде зростати.
Також вона наголосила на важливості надання психологічної підтримки та допомоги військовослужбовцям на всіх етапах служби.
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Зокрема Сухорукова назвала чотири основні етапи психологічної допомоги: самодопомога або допомога за принципом "рівний-рівному", кризові інтервенції, психологічні пункти розвитку на безпечній відстані від лінії фронту та довготривала психологічна допомога.
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