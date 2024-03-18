МОЗ заявило про значне збільшення кількості пацієнтів із ПТСР: як розпізнати симптоми

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Протягом останніх двох років в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) фіксується значне збільшення пацієнтів зі встановленим діагнозом посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Так, у 2023 році кількість пацієнтів із ПТСР зросла майже в чотири рази в порівнянні з 2021 роком, а за перші два місяці 2024 року діагноз встановлено фактично такій же кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік", - поінформували у відомстві.

У цифрах це виглядає так:

2021 рік — 3 167 пацієнтів,

2022 рік — 7 051 пацієнт,

2023 рік — 12 494 пацієнти,

2024 рік — 3 292 пацієнти (станом на 06.03.2024).

У МОЗ наголосили, що ПТСР фіксують у людей незалежно від статі й віку.

Симптоми розладу можуть виникати в короткий або тривалий період після травматичної події ― як правило, протягом перших трьох місяців. Вони можуть проявлятися через гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми із памʼяттю та емоційною сферою, порушення сну, надмірну втому, дратівливість, головні болі, намагання уникнути всього, що нагадує про травмуючу подію тощо.

При цьому у відомстві підкреслили, що уникнення згадувань про подію, яка травмувала, – це "найбільш характерний і небезпечний симптом".

У МОЗ закликали людей, які виявили в себе котрісь із вищеперерахованих симптомів, звернутися по допомогу до сімейного лікаря. У разі потреби він скерує людину до вузького спеціаліста ― психолога, психотерапевта або психіатра. Послуга безоплатна.

Навесні минулого року в Україні стартувала комунікаційна кампанія у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Вона називається "Ти як?".

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