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"Путін дуже поспішає почати переговори з Україною": політтехнолог Загородній назвав причину

26 травня, 2024 неділя
16:47
Війна з Росією путін

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що восени на енергетичну систему РФ чекає колапс, відповідно режим намагається якомога скоріше сісти за стіл переговорів з Україною

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Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Я спілкуюсь з енергетиками, які стежать за Росією. Так от, вони говорять, що в Росії почнуть великі проблеми з енергетикою вже восени. Влітку споживання енергії скоротилось і те, що Україна бʼє по їхніх НПЗ та енергетичній інфраструктурі, проявиться саме восени. Саме тому Путін так поспішає провести переговори з Україною, щоб потім не показувати свою слабкість" - пояснив Загородній.

Політтехнолог зауважив, що удари по НПЗ Росії можуть призвести до хаосу на території РФ

"Україна має продовжувати бити по енергетичній інфраструктурі росіян. Ми маємо знищувати їхні НПЗ, що відповідно призведе до хаосу у РФ. Це буде лише питанням часу. Зокрема, коли вся їхня система почне руйнуватись. Також варто відзначити й розмови в США щодо ударів їхнім озброєнням по території РФ. Це також впливає на росіян і вони змушені вже зараз шукати можливості провести переговори", - додав він.

  • У ніч проти 17 травня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи. Унаслідок цього нібито є влучання у порт та Туапсинський нафтопереробний завод. 
  • За інформацією Bloomberg, удари українських безпілотників вивели з ладу близько 14% російських нафтопереробних потужностей: це призвело до зростання у РФ цін на паливо на 20-30%
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
нафта
переговори з РФ
Енергетика
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