Путін готується воювати так званими маршовими батальйонами, - "Інформаційний спротив"
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що у 2025 році основною проблемою буде саме велика чисельність військових РФ на полі бою
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Буде воювати м'ясом, ось про що говорить указ Путіна щодо збільшення армії РФ. Сухопутні війська РФ налічують півтора мільйона осіб. Якщо розглядати нормальне укомплектування армії з відповідною технікою, то це означає, що 1,5 мільйона осіб потребують приблизно 1875 батальйонно-тактичних груп. Щоб ці групи могли функціонувати ефективно, необхідно мати понад 20 тисяч танків. Проте Росія не має такої кількості техніки", - наголосив Коваленко.
За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", Путін готується воювати так званими маршовими батальйонами.
"Щодо бойових броньованих машин, таких як БМП-1, БМП-2 та БМД, укомплектована армія повинна мати 62 тисячі одиниць. Такої кількості ніколи не було навіть в радянській армії. Тому Путін готується воювати далі так званими маршовими батальйонами. Маршові батальйони - це великі-великі колони з піхоти, але з мінімальною кількістю техніки. І так буде воювати надалі Путін", - пояснив Коваленко.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" також додав, що найближчим часом Сили оборони України повинні готуватися до ще більшої навали людського ресурсу з боку Росії. У 2025 році основною проблемою буде саме велика чисельність військових РФ.
- Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців РФ на 180 тис. - до 2 млн 389 тис.
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