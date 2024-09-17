Путін готується воювати так званими маршовими батальйонами, - "Інформаційний спротив"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Буде воювати м'ясом, ось про що говорить указ Путіна щодо збільшення армії РФ. Сухопутні війська РФ налічують півтора мільйона осіб. Якщо розглядати нормальне укомплектування армії з відповідною технікою, то це означає, що 1,5 мільйона осіб потребують приблизно 1875 батальйонно-тактичних груп. Щоб ці групи могли функціонувати ефективно, необхідно мати понад 20 тисяч танків. Проте Росія не має такої кількості техніки", - наголосив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", Путін готується воювати так званими маршовими батальйонами.

"Щодо бойових броньованих машин, таких як БМП-1, БМП-2 та БМД, укомплектована армія повинна мати 62 тисячі одиниць. Такої кількості ніколи не було навіть в радянській армії. Тому Путін готується воювати далі так званими маршовими батальйонами. Маршові батальйони - це великі-великі колони з піхоти, але з мінімальною кількістю техніки. І так буде воювати надалі Путін", - пояснив Коваленко.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" також додав, що найближчим часом Сили оборони України повинні готуватися до ще більшої навали людського ресурсу з боку Росії. У 2025 році основною проблемою буде саме велика чисельність військових РФ.