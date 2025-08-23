Путін кожного разу просто виставляє Трампа дурнем, - Рибачук
Чергова спроба Дональда Трампа змусити Путіна піти на мирні переговори з Україною перетворилась на чергове приниження для американського президента
Таку думку в етері Еспресо висловив голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук
"Яка проблема в Трампа виникає з Путіним – Путін кожний раз просто виставляє Трампа дурнем. Американська преса дуже зубаста. Вони після Аляски на шматки рвали Трампа за оті приниження – за американських солдатів, які навколішках притягали закривавлену червону доріжку, і взагалі за те, як це було організовано. Потім Трамп намагався доказати, що це не так, що він має великий вплив, і продемонстрував цей вплив європейцям: от я щойно розмовляв – Путін погодився і обіцяв, він сприймає гарантії й він готовий до зустрічі", - розповів Рибачук.
Політик наголосив, що російський диктатор не буде йти на мирні переговори без консультацій з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.
"Тому далі Трамп, який сказав, що зустріч буде декілька днів, і згадав через кому, що, можливо, питання санкцій традиційно виникне через два-три тижні. Через тиждень уже буде два тижні. А ми розуміємо, що Путін за жодних обставин до консультацій зі своїм куратором у Пекіні нічого не зробить", - додав він.
- 19 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
- Пізніше Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир. Однак згодом він сказав, що перемовини між диктатором Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським не плануються, бо для них немає передумов.
