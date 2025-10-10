Путін мав би серйозно сприймати слова Зеленського про блекаут у Москві, - Чех
Україна має власні засоби далекобійного ураження, втім, якщо США все ж передадуть Києву ракети Tomahawk, то в Кремлі мали дослухатись до слів президента Зеленського про блекаут у Москві
Таку думку в етері Еспресо висловив історик, публіцист, депутат польського сейму II й III каденцій Мирослав Чех.
"Росіяни точно будуть продовжувати ці терористичні атаки. Як було у 2022-2023 роках. Тепер у них є більше засобів, більше дронів, наростили трохи виробництво ракет. Втім, дрони в них перш за все. Вони будуть це робити - це ж війна на винищення. Але, з іншого боку, в Україні з’явилися інструменти, також якщо “томагавки” приїдуть, тих інструментів буде набагато більше. І Україна так само винищує їхню енергетичну систему, блекаути так само є і в російських містах. Я б дуже уважно прислухався в Москві до слів президента Зеленського: ви нам хочете влаштувати блекаут у Києві, то будете мати блекаут у Москві так само", - пояснив Чех.
Публіцист переконаний, війна підходить до переломного моменту. І іншого способу завершити війну, окрім підтримки України, у Заходу немає.
"Тобто тут уже ставки піднято максимально. Війна підходить до свого переломного моменту. Захід буде консолідовано підтримувати Україну, іншого способу завершення цієї війни немає, перемога України є способом завершення цієї війни. Дипломатичного способу завершення цієї війни за Путіна не існує. Якщо хтось цього ще не зрозумів, це значить, що в нього велика відпірність до реалій і нерозуміння світу таким, який він є", - додав він.
- 27 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не є агресором і ніколи не починає конфліктів, але готова захищати себе від будь-яких загроз, зокрема, від загрози зимового блекауту
- Біла Церква
