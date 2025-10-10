Путін може замислитись про перемовини лише під жорстким тиском, - Портников
Російський диктатор Путін може замислитись про перемовини, якщо Україна буде продовжувати знищувати нафтопереробну галузь та обʼєкти ВПК Росії
Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.
"Не потрібно шукати жодних шляхів до перемирʼя, якщо твій противник не знаходиться від жорстким тиском. Також, якщо населення цього противника не відчуває, що потрібні якісь компроміси й погоджується та створює запит на компроміси. Російське ж населення не створює Путіну запити на компроміси", - пояснив Портников
За словами журналіста, російське населення не зацікавлене в завершенні війни проти України. Натомість росіяни фактично вимагають від Путіна знищувати більше українських міст.
"Російське населення абсолютно задоволене війною в Україні. Коли я бачив останні коментарі мешканців Бєлгорода щодо блекауту у їхньому місті, то головним мотивом там було одне, що їхня влада обіцяла їм створити сіру зону. Тобто, вони вимагають захоплення ще більшої території України й зрівняйте із землею ще більше українських міст. Тоді Путін звичайно може вважати, що наступні роки будуть для нього періодом постійної перманентної російсько-української війни. Втім, якщо він буде знаходитись під тиском, до прикладу, ракети Tomahawk, принаймні розмови про них, удари по нафтопереробній галузі, удари по обʼєктах ВПК, тоді він може замислитись про перемовини. Тільки потрібно, щоб цей тиск був більш жорстким", - додав він.
- 3 жовтня безпілотники СБУ уразили нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез". Після удару БПЛА над НПЗ у небо піднявся густий чорний дим. На підприємстві провели евакуацію, а міська влада Орська закликала населення зберігати спокій.
- 8 жовтня у Bloomberg повідомили, що у Росії впало виробництво пального, проте зріс експорт сирої нафти через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.77
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе