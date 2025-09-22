​​Путін панічно боїться появи нового Лебедя або Рохліна: Снєгирьов про звільнення генерала РФ Лапіна

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

"Путін панічно боїться появи нового Лебедя або Рохліна, людей з військового середовища, які реально можуть очолити опозицію до діючого режиму. Я поясню, чому почалися ці зачистки. Нещодавно у Москві відбувся "хресний хід", який серйозно налякав спецслужби РФ, відповідно, і російського диктатора. Вийшло багато людей, але кістяк складали так звані ветерани СВО та націоналістично налаштовані організації", - прокоментував Снєгирьов.

На його думку, було чітко зрозуміло, що є координаційний центр, який фактично показав існуючому режиму реальні можливості щодо проведення подібного характеру заходів. Скоріше за все, після цього відбулися кадрові зміни.

"Я моніторю російські пабліки, в яких намагаються показати Лапіна як людину, яка відповідає за провали на Курському напрямку. Хочу нагадати, що саме Лапін керував російськими військами на початку широкомасштабного вторгнення і саме він ввів поняття "малі котли". Власне це те, що він продемонстрував в Луганській області. Після захоплення низки промислових центрів на Луганщині Лапін отримав звання героя РФ, тобто у військах він має авторитет, що і могло стати першопричиною рішення про його звільнення", - зауважив військовий експерт.

Про Олександра Лапіна

Олександр Лапін був командувачем військ Центрального військового округу з 22 листопада 2017 року. Зокрема, командував захопленням Сєвєродонецька та Лисичанська, які зазнавали жорстоких бомбардувань російських окупантів під час штурму.

Після успішної наступальної операції Збройних Сил України в Харківській області, а також звільнення Лиману на Донеччині, Лапіна почав жорстко критикувати Кадиров, який закликав зняти генерала з командної посади. З ним публічно погоджувався Пригожин.

У The Wall Street Journal писали, що Генерал армії РФ Олександр Лапін за кілька місяців до наступу ЗСУ на Курщину розпустив раду оборони області, через що на кордоні утворилась прогалина в обороні, якою і скористалися ЗСУ.

21 вересня 2025 року стало відомо, що у РФ звільнили генерал-полковника Олександра Лапіна, який очолював угруповання Центр і Північ армії РФ.