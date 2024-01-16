Путін поспішає продемонструвати якусь перемогу: військовослужбовець про атаки ворога на Авдіївку
Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що Путін намагається показати своєму суспільству помсту за знищені літаки
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог провів перегрупування військ і певні ротаційні дії. Тому, що Путін надав завдання зайняти Авдіївку, щоб погасити хвилю невдоволення в російському суспільстві у рамках крайніх подій з літаками РФ. Путін поспішає продемонструвати якусь перемогу або активізацію, щоб російське суспільство сприйняло помсту за "братів вічного польоту". І командування на цьому напрямку теж це розуміє. Цей симбіоз подій і змушує їх активно наступати на Авдіївському напрямку", - пояснив Тимочко.
За словами військовослужбовця, росіяни також розуміють, що час не чекає. Час грає не на їхню користь щодо захоплення Авдіївки. І президентські вибори в Росії теж наближаються.
"Авдіївка розташована на стику сходу й півдня, і це загроза для російського військового контингенту Донецького напрямку. Також це може для них перетворитися й проблемою Маріуполя. Усі ці події й пов'язані з активізацією агресора на Авдіївському напрямку, щоб заспокоїти Путіна після їхніх втрат у повітряному просторі. Але казати, що росіяни десь закріплюються ще зарано", - наголосив Тимочко.
- За даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення, українські військові відбили майже сотню спроб наступу окупантів на семи ключових напрямках і ліквідували ще 1110 військових РФ.
- За останній тиждень ані російські, ані українські війська не досягли значних успіхів на фронті, проте головною метою російських окупантів залишається оточення Авдіївки.
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