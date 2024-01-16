Путін поспішає продемонструвати якусь перемогу: військовослужбовець про атаки ворога на Авдіївку

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог провів перегрупування військ і певні ротаційні дії. Тому, що Путін надав завдання зайняти Авдіївку, щоб погасити хвилю невдоволення в російському суспільстві у рамках крайніх подій з літаками РФ. Путін поспішає продемонструвати якусь перемогу або активізацію, щоб російське суспільство сприйняло помсту за "братів вічного польоту". І командування на цьому напрямку теж це розуміє. Цей симбіоз подій і змушує їх активно наступати на Авдіївському напрямку", - пояснив Тимочко.

За словами військовослужбовця, росіяни також розуміють, що час не чекає. Час грає не на їхню користь щодо захоплення Авдіївки. І президентські вибори в Росії теж наближаються.

"Авдіївка розташована на стику сходу й півдня, і це загроза для російського військового контингенту Донецького напрямку. Також це може для них перетворитися й проблемою Маріуполя. Усі ці події й пов'язані з активізацією агресора на Авдіївському напрямку, щоб заспокоїти Путіна після їхніх втрат у повітряному просторі. Але казати, що росіяни десь закріплюються ще зарано", - наголосив Тимочко.

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення, українські військові відбили майже сотню спроб наступу окупантів на семи ключових напрямках і ліквідували ще 1110 військових РФ.

За останній тиждень ані російські, ані українські війська не досягли значних успіхів на фронті, проте головною метою російських окупантів залишається оточення Авдіївки.









