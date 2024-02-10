Путін втратив унікальний історичний шанс: експерт-міжнародник Краєв про інтерв'ю очільника РФ для Такера Карлсона

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Нам треба чітко казати, що Путін втратив унікальний історичний шанс. Путін міг би достукатися до своєї аудиторії на Заході, він міг через Карлсона, через його медіа поговорити з тими, хто ще вірить, що Росія - це про сімейні цінності, релігійність, хорошу консервативну сім'ю. Путін міг звернутися до них і закинути дуже правильні меседжі, також міг закинути правильні меседжі про переговори, прописати, як він їх бачить, які результати хоче. Путін міг би надавити на консервативних політиків на Заході, які давно кажуть про переговори. Тобто у нього була унікальна можливість поговорити з людьми на Заході, які досі хочуть його чути. А в результаті маємо двогодинну лекцію по історії", - прокоментував експерт-міжнародник.

За його словами, з точки зору політичної психології Путін стає не класичним диктатором, а карикатурним диктатором.

"Карлсон казав, що Путін не звик відповідати на питання, бо звик виголошувати, звик, що йому не заперечують. Був цікавий момент, коли Карлсон задав уточнююче питання, а Путін на декілька секунд просто знітився, бо не звик, що хтось може з ним не погодитися, що хтось не сприймає його слова як істину в останній інстанції. Насправді це те, чим хворіють і хворіли, і ще будуть хворіти всі світові диктатори, які абсолютно впевнені, що вони останні перед Богом і лише їх варто слухати. Ми з 2014 року малювали Путіна у порівнянні з Гітлером, і це той випадок, коли мем став реальністю", - резюмував Олександр Краєв.