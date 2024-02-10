Путін втратив унікальний історичний шанс: експерт-міжнародник Краєв про інтерв'ю очільника РФ для Такера Карлсона
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", вважає, що під час інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону у президента РФ Володимира Путіна була унікальна можливість поговорити з людьми на Заході, які досі хочуть його чути
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Нам треба чітко казати, що Путін втратив унікальний історичний шанс. Путін міг би достукатися до своєї аудиторії на Заході, він міг через Карлсона, через його медіа поговорити з тими, хто ще вірить, що Росія - це про сімейні цінності, релігійність, хорошу консервативну сім'ю. Путін міг звернутися до них і закинути дуже правильні меседжі, також міг закинути правильні меседжі про переговори, прописати, як він їх бачить, які результати хоче. Путін міг би надавити на консервативних політиків на Заході, які давно кажуть про переговори. Тобто у нього була унікальна можливість поговорити з людьми на Заході, які досі хочуть його чути. А в результаті маємо двогодинну лекцію по історії", - прокоментував експерт-міжнародник.
За його словами, з точки зору політичної психології Путін стає не класичним диктатором, а карикатурним диктатором.
"Карлсон казав, що Путін не звик відповідати на питання, бо звик виголошувати, звик, що йому не заперечують. Був цікавий момент, коли Карлсон задав уточнююче питання, а Путін на декілька секунд просто знітився, бо не звик, що хтось може з ним не погодитися, що хтось не сприймає його слова як істину в останній інстанції. Насправді це те, чим хворіють і хворіли, і ще будуть хворіти всі світові диктатори, які абсолютно впевнені, що вони останні перед Богом і лише їх варто слухати. Ми з 2014 року малювали Путіна у порівнянні з Гітлером, і це той випадок, коли мем став реальністю", - резюмував Олександр Краєв.
Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону
6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.
Під час розмови з Карлсоном Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини та заявив, що надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів.
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Також, відповідаючи на запитання, хто підірвав Nord Stream, російський президент звинуватив у цьому американські спецслужби та Німеччину, яка мовчить з цього приводу.
Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи інтерв'ю Путіна Карлсону, назвав російського диктатора "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".
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