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"Путін знову розігрує засалену білоруську карту": політик Рибачук про надання "Орешника" Лукашенку

Ірена Моляр
10 грудня, 2024 вiвторок
22:32
Війна з Росією лукашенко з путіним

Політик Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій, віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005), зауважив, що російська пропаганда приховує невдалий запуск другої ракети "Орешник", яка вибухнула у шахті

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Почнемо з того, що цей "ліщинник" – продукт радянського ракетобудування 1980-х років, його нема у значній кількості, а є декілька штук. Російська пропаганда вперто приховує, що у РФ намагалися запустити другу таку ракету, але вона вибухнула в шахті. Американські супутники це показали, звісно, це заблоковано у пропаганді Росії й про це не буде говорити Лукашенко. Але насправді смішно, що Лукашенко додає до своїх потенціалів ще якісь шахти. Бо з точки зору воєнної науки кожна шахта є ціллю і в НАТО вже проводили симуляцію відповідних дій, в яких прорахували, що високоточна зброя миттєво накриває такий об'єкт. Шахтні ракети взагалі – застаріла технологія. Відповідно, сучасні способи цілодобового спостереження та якість розвідувальних супутників робить це дуже смішним", - зазначив політик.

За його словами, надання Білорусі "Орешника" не є сценарієм Лукашенка, це Путін підіграв, бо йому треба щось постійно додавати, враховуючи, що є "единое союзное государство".

"І один зі сценаріїв, який конспірологічно розглядався, - може бути ситуація, коли Путіну захочеться перевірити, наскільки НАТО витримує свою 5-ту статтю. Таким чином щось спровокувати не з території Росії, а з території Білорусі. А потім Росія ж має зобов'язання реагувати у разі відповіді Білорусі від НАТО. Путін знову розігрує цю засалену білоруську карту. Путін ще сказав, що не треба і ядерної зброї, бо з цим "ліщинником", мовляв, і так рознесемо всі центри прийняття рішень", - прокоментував Олег Рибачук.

Теги:
Новини
Росія
Білорусь
зброя
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
ядерна зброя
НАТО
США
ракетний удар
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