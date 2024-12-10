"Путін знову розігрує засалену білоруську карту": політик Рибачук про надання "Орешника" Лукашенку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Почнемо з того, що цей "ліщинник" – продукт радянського ракетобудування 1980-х років, його нема у значній кількості, а є декілька штук. Російська пропаганда вперто приховує, що у РФ намагалися запустити другу таку ракету, але вона вибухнула в шахті. Американські супутники це показали, звісно, це заблоковано у пропаганді Росії й про це не буде говорити Лукашенко. Але насправді смішно, що Лукашенко додає до своїх потенціалів ще якісь шахти. Бо з точки зору воєнної науки кожна шахта є ціллю і в НАТО вже проводили симуляцію відповідних дій, в яких прорахували, що високоточна зброя миттєво накриває такий об'єкт. Шахтні ракети взагалі – застаріла технологія. Відповідно, сучасні способи цілодобового спостереження та якість розвідувальних супутників робить це дуже смішним", - зазначив політик.

За його словами, надання Білорусі "Орешника" не є сценарієм Лукашенка, це Путін підіграв, бо йому треба щось постійно додавати, враховуючи, що є "единое союзное государство".

"І один зі сценаріїв, який конспірологічно розглядався, - може бути ситуація, коли Путіну захочеться перевірити, наскільки НАТО витримує свою 5-ту статтю. Таким чином щось спровокувати не з території Росії, а з території Білорусі. А потім Росія ж має зобов'язання реагувати у разі відповіді Білорусі від НАТО. Путін знову розігрує цю засалену білоруську карту. Путін ще сказав, що не треба і ядерної зброї, бо з цим "ліщинником", мовляв, і так рознесемо всі центри прийняття рішень", - прокоментував Олег Рибачук.