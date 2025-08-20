Путіну пропонують супер вигідні позиції і його відмова матиме для РФ наслідки, - політолог Денисенко

Про це в етері Еспресо розповів політолог Вадим Денисенко.

"Щодо Росії, то сьогодні ми маємо дві паралельні лінії - економіка й логіка та психологія, або психіатрія Путіна. Ці лінії, на жаль, не перетинаються. З точки зору логіки, Путіну пропонують супер вигідні позиції. Трамп пропонує ці умови вже не вперше. Він фактично повертає Путіна у світову політику і до того ж рятує економіку РФ від технологічного колапсу. Саму ж Росію Трамп рятує від падіння в обійми Китаю. Насправді якщо Путін не піде на ці угоди, то зробить колосальний крок, щоб стати політично Китаю", - розповів Денисенко.

Політолог пояснив, що Путін намагається вести подвійну гру з США та Китаєм і залишитись вагомою фігурою у світовій геополітиці.

"З іншого боку, є психологія російського диктатора, який хоче бути третім полюсом світу, а це навіть теоретично неможливо. На Алясці Путін намагався зіграти в гру, коли він зміг би зторгуватись зі США та Китаєм і обом їм запропонувати освоєння арктичного шельфу Росії. Паралельно з цим він вважав, що зможе залишитись на плаву і бути вагомою фігурою у світовій політиці. Втім, вийшло так, що після Вашингтону йому запропонували варіанти або так, або так, не інакше. Що з цим робити Путін сам не знає", - додав він.

Що передувало

18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.

За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.

Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.

Згодом глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир.

19 серпня Путін під час розмови з Трампом запропонував зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у столиці РФ.

