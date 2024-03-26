Ракета "Циркон" лише частково відповідає розрекламованим характеристикам, про які заявляє РФ, - Згурець

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Сьогодні вже можна говорити про те, що лише частково ракети "Циркон" відповідають розрекламованим характеристикам, про які заявляють росіяни. Головне питання - швидкість ракети. Оскільки, якщо ми говоримо про гіперзвукову ракету, то вона повинна мати швидкість понад 5 махів. Ракета ж "Циркон" на своїй фінальній траєкторії має швидкість понад 4 махи. Тобто вона не є гіперзвуковою. Такі показники дозволяють збивати цю ракету й та більш швидкі типи ракет комплексами Patriot", - пояснив Згурець.

Аналітик зауважив, що ракети “Циркон” є зброєю терору

"Показник гіперзвукової ракети не є вирішальним для того, щоб вона не була збита. Другий показник ракети "Циркон", який не відповідає дійсності - точність. Фактично ця ракета створювалась для ударів по морських цілях. Такі цілі вразити набагато легше, ніж наземні. Росія, застосовуючи ракети "Циркон" не може забезпечити чітке влучення в ціль. Це зброя терору, так само як і ракети Х-22", - додав він.