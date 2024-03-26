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Війна з Росією: хроніка
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Ракета "Циркон" лише частково відповідає розрекламованим характеристикам, про які заявляє РФ, - Згурець

26 березня, 2024 вiвторок
10:35
Війна з Росією ракета "Циркон"

Аналітик Defense Express Сергій Згурець стверджує, що швидкість та точність ракети "Циркон", які були заявлені росіянами, не відповідає дійсності

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Сьогодні вже можна говорити про те, що лише частково ракети "Циркон" відповідають розрекламованим характеристикам, про які заявляють росіяни. Головне питання - швидкість ракети. Оскільки, якщо ми говоримо про гіперзвукову ракету, то вона повинна мати швидкість понад 5 махів. Ракета ж "Циркон" на своїй фінальній траєкторії має швидкість понад 4 махи. Тобто вона не є гіперзвуковою. Такі показники дозволяють збивати цю ракету й та більш швидкі типи ракет комплексами Patriot", - пояснив Згурець.

Аналітик зауважив, що ракети “Циркон” є зброєю терору

"Показник гіперзвукової ракети не є вирішальним для того, щоб вона не була збита. Другий показник ракети "Циркон", який не відповідає дійсності - точність. Фактично ця ракета створювалась для ударів по морських цілях. Такі цілі вразити набагато легше, ніж наземні. Росія, застосовуючи ракети "Циркон" не може забезпечити чітке влучення в ціль. Це зброя терору, так само як і ракети Х-22", - додав він.

  • Уранці понеділка, 25 березня, російські терористи завдали ракетного удару по столиці України. Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом дві балістичні ракети РФ. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ, що росіяни атакували Київ гіперзвуковими ракетами "Циркон", немає. 
  • Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих повідомив, що ракети "Циркон", якими 25 березня РФ атакувала Київ, можуть долітати до столиці з окупованого Криму за 7-10 хв.
Теги:
Росія
Крим
російська армія
Київщина
окуповані території
окупанти
ракетний удар
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