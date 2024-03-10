Речник Таврійського напрямку пояснив, чому фортифікації не будували у 2023 році

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Цей процес триває ще з грудня минулого року, і на питання, чому він не відбувався раніше по лінії фронту, ближче до лінії бойового зіткнення, відповідь проста: тому, що торік Україна вела наступальну операцію і ті самі сапери, інженери були залучені для подолання ворожих інженерно-фортифікаційних споруд", - пояснив військовий.

За його словами, нині спеціалісти залучені для зведення нових систем в опорних пунктах, тилових траншеях, обладнання їх вогневими щілинами перекриття, бронекапсулами, бетонними бункерами та іншими елементами немінного та мінного захисту, які становлять єдиний комплекс споруд на випадок наступу ворога.

"Деякі комплекси вже збудовані, у деяких уже живуть та несуть чергування піхотні підрозділи, тому що ці системи оборонних споруд будуються в тісному контакті з піхотинцями, з представниками механізованих бригад, які власне дають замовлення - що б вони хотіли бачити, в якому місці, якої якості. Треба розуміти також, що це друга та третя лінії оборони, які будуються механізовано, із застосуванням техніки, бо такі роботи можливі не менше ніж за 5 км від лінії бойового зіткнення, - розповідає Лиховій. - Адже в тих умовах, в яких зараз активно застосовується не тільки артилерія та авіація, а й FPV-дрони, будівельники дуже ризикують і перебувають під ударом. Ті лінії, які раніше були на такій відстані, вони зараз, відповідно до динаміки лінії фронту, значно наблизилися до лінії бойового зіткнення, але переважно ще про запас, чекають свого часу, щоб стати в пригоді нашим оборонцям".

Крім Запорізької області, будувати укріплення почала більш тилова Дніпропетровщина, в якої вже є свої "зуби дракона", і там уже наближаються до обладнання траншей та інших засобів фортифікацій, додав речник ОСУВ "Таврія".