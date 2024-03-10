Україна прискорила будівництво фортифікацій на фронті: британська розвідка пояснила наслідки для росіян
Україна майже напевно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту. Це зменшить здатність Росії просуватися і використовувати попередні тактики
Про це повідомляє військова розвідка Британії.
Згідно з повідомленням, Україна майже напевно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту. Це включає і протитанкові зуби, і рови, і піхотні траншеї, і мінні поля, і укріплені оборонні позиції.
"Цілком ймовірно, що розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися або використовувати тактичні досягнення в рамках її поточних наступальних операцій", - пише розвідка.
Британці вважають, що створення основних оборонних позицій вказує на виснажливий характер конфлікту та означає, що будь-яка спроба провести проривні операції, швидше за все, супроводжуватиметься великими втратами.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення аудиту фортифікацій, який допоможе виявити та усунути слабкі місця на лінії фронту.
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