Україна прискорила будівництво фортифікацій на фронті: британська розвідка пояснила наслідки для росіян

Про це повідомляє військова розвідка Британії.

Згідно з повідомленням, Україна майже напевно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту. Це включає і протитанкові зуби, і рови, і піхотні траншеї, і мінні поля, і укріплені оборонні позиції.

"Цілком ймовірно, що розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися або використовувати тактичні досягнення в рамках її поточних наступальних операцій", - пише розвідка.

Британці вважають, що створення основних оборонних позицій вказує на виснажливий характер конфлікту та означає, що будь-яка спроба провести проривні операції, швидше за все, супроводжуватиметься великими втратами.