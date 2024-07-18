Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що в Європі закривають російські пропагандистські канали, бо нібито бояться правди

Про це інформує ЦПД.

В етері одного з російських пропагандистських каналів під час виступу Захарова заявила, що Європа закриває канали РФ, тому що, мовляв, боїться, що вони повідомлятимуть європейській аудиторії "правду".

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"Найбільше вони бояться правди. Ви розумієте, це як жива вода, яка буквально оживляє ось ці самі фейки, і з них сходить шкірка, а правда виходить назовні. Вони цього бояться найбільше. Тому вони закрили мовлення Russia Today Deutsch. Як закрили? Хоча воно не пов'язане було з Німеччиною, це був європейський супутник, але саме Берлін домігся того, щоб російський канал не мовив німецькою мовою. Тобто вони закривають все, що тільки можна, аби правда не доходила до їхньої аудиторії. Але нас не зупинити!", - сказала вона.