Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що в Європі закривають російські пропагандистські канали, бо нібито бояться правди

Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що в Європі закривають російські пропагандистські канали, бо нібито бояться правди

18 липня, 2024 четвер
19:50
Війна з Росією Марія Захарова

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова вважає, що у Європі закривають російські пропагандистські канали, тому що, мовляв, бояться правди

Зміст

Про це інформує ЦПД. 

В етері одного з російських пропагандистських каналів під час виступу Захарова заявила, що Європа закриває канали РФ, тому що, мовляв, боїться, що вони повідомлятимуть європейській аудиторії "правду". 

Читайте також: Європейські руки Путіна: як Росія впливає на громадську думку в ЄС

"Найбільше вони бояться правди. Ви розумієте, це як жива вода, яка буквально оживляє ось ці самі фейки, і з них сходить шкірка, а правда виходить назовні. Вони цього бояться найбільше. Тому вони закрили мовлення Russia Today Deutsch. Як закрили? Хоча воно не пов'язане було з Німеччиною, це був європейський супутник, але саме Берлін домігся того, щоб російський канал не мовив німецькою мовою. Тобто вони закривають все, що тільки можна, аби правда не доходила до їхньої аудиторії. Але нас не зупинити!", - сказала вона. 

  • 17 травня Європейський Союз увів санкції проти чотирьох російських пропагандистських ЗМІ: "Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета", заборонивши їм мовлення та публікації на території ЄС.

Теги:
Світ
ЄС
Європа
МЗС
Марія Захарова
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
спека у Європі
17 липня, 2024 середа
З яких регіонів почнеться послаблення спеки, та коли і де чекати дощі: прогноз від Наталки Діденко
полонені окупанти
17 липня, 2024 середа
На Лиманському напрямку ворожа група здалася в полон, - заступник командира 97-го батальйону
Сергій Лавров
17 липня, 2024 середа
"Товариш Лавров, що ти за тварина?": постпред України в ООН Кислиця висміяв Лаврова за цитування твору Джорджа Орвелла
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.29
    Купівля 41.29
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 45.1
    Продаж 45.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 липня
20:46
Kyivstar, Київстар
Вимога до операторів забезпечити зв'язок під час відключень: Київстар розповів про дії в цьому напрямку
20:32
Аналітика
Сергій Згурець
Дії в Кринках та на інших ділянках лівобережжя Херсонщини відтягнули на себе значні сили противника. Колонка Сергія Згурця
20:06
штучний інтелект
OpenAI випустив дешевшу версію ШІ GPT-4o mini
20:03
OPINION
Олег Манчура
Україна не зможе прожити без українців
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 876-го дня війни: атака на російську базу на озері Донузлав, полювання дрона на ворожий Мі-8 та нова зброя в арсеналі ЗСУ
19:55
OPINION
Микола Княжицький
Вибір фон дер Ляєн - хороша новина для України
19:44
Південноукраїнська АЕС
Центр стратегічних комунікацій спростував інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС
19:35
Литва прапор
Сейм Литви проголосував за вихід країни з Конвенції щодо касетних боєприпасів
19:21
Ненсі Пелосі
Пелосі у приватній розмові сказала Байдену, що він не може перемогти Трампа, згідно з опитуваннями, - CNN
19:21
Джорджія Мелоні
Висміяла зріст прем'єрки Мелоні: суд зобов'язав італійську журналістку заплатити штраф €5 тис.
18:51
Студенти в Україні зможуть отримати гранти на навчання через Дію
18:50
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Під час нічної атаки РФ по Україні у Білорусі піднімали винищувач, - "Гаюн"
18:46
нафтовий танкер
Велика Британія запровадила санкції проти 11 суден, які перевозять російську нафту
18:36
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала за основу законопроєкт про підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у корупційних справах
18:22
Дмитро Лубінець
Україна повернула 758 дітей з Росії і ТОТ, - Лубінець
18:20
викрадення 14 липня немовляти
Викрадення немовляти у Кременчуці: підозрюваному обрали запобіжний захід
18:14
Оновлено
Херсонська область
На Херсонщині впроваджують особливий режим в’їзду та виїзду
18:10
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Разумков вважає, що ймовірне підняття акцизу на пальне вдарить по аграріях та Силах оборони
18:03
OPINION
Ігор Луценко
Про ефект футболу у війні росіян
18:01
Новини компаній
Телевізори – функціональні джерела зображення
17:57
Оновлено
Зеленський перебуває на саміті Європейської політичної спільноти: деталі
17:43
електроенергія, відключення
Дві й три черги відключень: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 19 липня
17:43
Кирило Буданов
"Буданову заборонили реалізовувати план з убивства дітей високопосадовців РФ": російські пропагандисти створили новий фейк
17:41
загранпаспорт рф
РФ погрожує українцям на ТОТ конфісковувати автівки, незастраховані в російських компаніях, - Спротив
17:37
Оновлено
РФ атакувала Донеччину з різнокаліберної зброї: загинуло 5 людей, є поранені
17:34
Ексклюзив
пожежа у РФ на військовому заводі "Уралтрансмаш"
Пустий цех так не димить: Defense Express про пожежу у РФ на військовому заводі "Уралтрансмаш"
17:23
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Раян Рейнольдс зізнався, що не отримав зарплату за перший фільм "Дедпул"
17:21
прапор України, Львів
Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією
17:12
Спека у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи варто очікувати похолодання
16:50
новини Заходу України
Кабмін пропонує збільшити видатки бюджету на півтрильйона гривень, майже все піде на оборону
16:50
обстріл Херсона
РФ обстрілює Херсон та область: є загиблий та поранені, пошкоджено авто гуманітарної місії
16:43
Оновлено
Додаток "Дія"
У Дії можна буде дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані
16:40
Алек Болдвін
З фільму Болдвіна "Іржа" вирізали сцену, під час репетиції якої застрелили українку Гатчінс
16:35
Ексклюзив
Великій Британії потрібен переговірник: експерт-міжнародник Краєв про зустріч Джонсона з Трампом
16:15
Петер Пеллегріні, Словаччина
Словаччина не бойкотуватиме головування Угорщини в ЄС, - президент
16:12
Ексклюзив
Ірина Геращенко
"ЄС не вимагав цього прямо зараз": нардепка Геращенко про підняття акцизу на пальне
16:11
електроенергія
У деяких областях України застосовано екстрені відключення: ситуація в енергосистемі 18 липня
16:03
OPINION
Ірина Федорів
"Судді Майдану" можуть залишитися в системі. Чому судова реформа стагнує?
15:52
відключення електроенергії
Агентство ООН у справах біженців виділить $100 млн, аби допомогти Україні підготуватися до зими
15:51
Зерно, порт
Відбирають зерно: росіяни на ТОТ Херсонщини змушують фермерів працювати на псевдовладу, - "Жовта стрічка"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV