"Режим Зеленського веде війну не в інтересах українців": російські фейки і маніпуляції за 11 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речник кремля Пєсков заявив: "РФ уже не згодна на переговори щодо України на підставі Стамбульських угод, геополітична ситуація відрізняється. Президент Путін неодноразово підкреслював, що ми зберігаємо відкритість для переговорного процесу".

Дезінформація: Заступник очільника МЗС РФ Рябков заявив: "ЗАЕС назавжди залишиться у російській юрисдикції".

Маніпуляція: Коментуючи прийнятий закон про мобілізацію, колаборант Семченко написав: "Українці, задумайтеся. Режим Зеленського веде війну не у ваших інтересах. У ваших інтересах воює армія Росії".