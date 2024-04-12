"Режим Зеленського веде війну не в інтересах українців": російські фейки і маніпуляції за 11 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 11 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Речник кремля Пєсков заявив: "РФ уже не згодна на переговори щодо України на підставі Стамбульських угод, геополітична ситуація відрізняється. Президент Путін неодноразово підкреслював, що ми зберігаємо відкритість для переговорного процесу".
Дезінформація: Заступник очільника МЗС РФ Рябков заявив: "ЗАЕС назавжди залишиться у російській юрисдикції".
Маніпуляція: Коментуючи прийнятий закон про мобілізацію, колаборант Семченко написав: "Українці, задумайтеся. Режим Зеленського веде війну не у ваших інтересах. У ваших інтересах воює армія Росії".
- Російська пропаганда також запустила дезінформаційну кампанію про нібито продаж українською владою Одеської та Миколаївської областей.
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