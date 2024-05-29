РФ 28 травня атакувала Селидове: під завалами знайшли фрагменти тіл батька та сина
Увечері 28 травня російська армія вдарила двома авіабомбами по Селидовому Донецької області. Під завалами зруйнованого будинку знайшли фрагменти тіл батька та сина
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Зазначається. що російський ворог атакував місто близько 21:30 двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН".
Один зі снарядів влучив по території приватного будинку, внаслідок чого під завалами опинилась, ймовірно, ціла родина. 73-річну бабусю деблокували й діагностували множинні поранення та струс головного мозку.
Також у ході пошуково-рятувальної операції знайдено фрагменти тіл. За попередніми даними, вони можуть належати 53-річному сину постраждалої та її онуку 13 років.
- Вранці 29 травня російська окупаційна армія атакувала смт Краснопілля Сумської області. Унаслідок цього загинули дві людини, є поранені.
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