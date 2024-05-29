РФ 28 травня атакувала Селидове: під завалами знайшли фрагменти тіл батька та сина

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається. що російський ворог атакував місто близько 21:30 двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН".

Один зі снарядів влучив по території приватного будинку, внаслідок чого під завалами опинилась, ймовірно, ціла родина. 73-річну бабусю деблокували й діагностували множинні поранення та струс головного мозку.

Також у ході пошуково-рятувальної операції знайдено фрагменти тіл. За попередніми даними, вони можуть належати 53-річному сину постраждалої та її онуку 13 років.