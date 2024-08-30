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РФ активізувала кампанію дезінформації, щоб відвернути увагу від її злочинів на Запорізькій АЕС, - МЗС

Світлана Кравченко
30 серпня, 2024 п'ятниця
06:33
Війна з Росією ЗАЕС

Росія активізувала дезінформаційну кампанію для відвернення уваги від власних злочинних дій, зокрема, на Запорізькій атомній електростанції

Зміст

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Цього тижня Росія, яка систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права та ядерної безпеки, вдалася до чергових маніпуляцій, намагаючись представити себе «жертвою» та звинуватити Україну в буцімто провокаціях проти ядерної безпеки", - зазначили у МЗС. 

Там додали, що цинізм російських звинувачень полягає в тому, що саме цього тижня Росія вчинила черговий воєнний злочин - масовані удари по критичній інфраструктурі України, внаслідок яких загинули та були поранені цивільні люди, а також було завдано шкоди енергетичній системі нашої держави.

У Міністерстві зокрема наголосили, що російські удари по об’єктах генерації електроенергії спричинили відключення від мережі першого, третього та четвертого енергоблоків Рівненської АЕС. Потужність Південноукраїнської АЕС була вимушено зменшена до 1800 МВт, а згодом, через  спричинені російською атакою флуктуації, був відключений від мережі її третій енергоблок.

Також у відомстві нагадали, що російські війська захопили Запорізьку АЕС, найбільшу в Європі атомну електростанцію, а 4 березня 2022 року обстріляли її з танків, знищивши при цьому навчально-тренувальний корпус та спровокувавши пожежу на території станції.

"Місія МАГАТЕ, яка на запит України перебуває на Запорізькій АЕС з 2 вересня 2022 року, неодноразово фіксувала наявність російської військової техніки та боєприпасів безпосередньо на території станції. Експерти МАГАТЕ на власні очі бачили російські боєприпаси, що становлять пряму загрозу, яку Росія створює для ядерної безпеки", – йдеться в заяві МЗС.

Там додали, що для уникнення ризиків і загроз ядерній безпеці потрібне насамперед втілення першого пункту формули миру, який підтримало сто держав і міжнародних організацій в ході першого саміту миру, а також повернення контролю над ЗАЕС легітимному власнику, Україні, як це і передбачено резолюціями МАГАТЕ.

  • Нагадаємо, уночі та зранку 26 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА та різні ракети по території України. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах. Загалом того дня ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
  • Під час цієї масованої російської атаки по Україні чотири енергоблоки двох атомних електростанцій тимчасово від'єдналися від мережі.
Теги:
Світ
Росія
МЗС
МЗС України
окуповані території
Запорізька область
Запорізька АЕС
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