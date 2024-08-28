РФ атакувала Кривий Ріг: попередньо відомо про п'ятьох постраждалих
Уранці 28 серпня російська окупаційна армія знову атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждалі
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Кривому Розі постраждали п'ятеро людей. Четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості", - написав він.
"Серед потерпілих і 54-річна жінка. Вона буде оговтуватися вдома", - додав чиновник.
Своєю чергою начальник оборони міста Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок атаки було пошкоджено чимало багатоповерхових будинків.
"Розгорнутий міський Штаб допомоги людям з постраждалих будинків. Адреса - Героїв Підпільників 36 а (СШ №17). Допомога будівельними матеріалами, плівка ОСБ, цвяхи та інше. Якщо потрібно - допомога у розселенні, медична та психологічна", - написав він.
Раніше Вілкул повідомляв про чотирьох постраждалих.
"Ракетне ураження об'єкта цивільної інфраструктури. Швидкі забрали вже чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби", - написав він.
О 10:48 Вілкул повідомляв про вибух і закликав містян нічого не знімати та не викладати в інтернет. Своєю чергою Лисак поінформував про трьох постраждалих.
"Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільних. На зараз відомо про 3 постраждалих", - написав він.
"У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання", - додав чиновник.
- У ніч на 27 серпня РФ атакувала ракетами центр Кривого Рогу.
- Станом на ранок 28 серпня завали на місці прильоту розібрали. Внаслідок обстрілу загинули 4 людини. В місті оголошено День жалоби.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.54
- EUR Купівля 45.7Продаж 46.42
- Актуальне
- Важливе