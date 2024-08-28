РФ атакувала Кривий Ріг: попередньо відомо про п'ятьох постраждалих

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Кривому Розі постраждали п'ятеро людей. Четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості", - написав він.

"Серед потерпілих і 54-річна жінка. Вона буде оговтуватися вдома", - додав чиновник.

Своєю чергою начальник оборони міста Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок атаки було пошкоджено чимало багатоповерхових будинків.

"Розгорнутий міський Штаб допомоги людям з постраждалих будинків. Адреса - Героїв Підпільників 36 а (СШ №17). Допомога будівельними матеріалами, плівка ОСБ, цвяхи та інше. Якщо потрібно - допомога у розселенні, медична та психологічна", - написав він.

Раніше Вілкул повідомляв про чотирьох постраждалих.

"Ракетне ураження об'єкта цивільної інфраструктури. Швидкі забрали вже чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби", - написав він.

О 10:48 Вілкул повідомляв про вибух і закликав містян нічого не знімати та не викладати в інтернет. Своєю чергою Лисак поінформував про трьох постраждалих.

"Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільних. На зараз відомо про 3 постраждалих", - написав він.

"У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання", - додав чиновник.