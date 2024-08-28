Четверо загиблих: у Кривому Розі розібрали завали після удару по готелю в ніч на 27 серпня

Про це повідомляє ДСНС.

Так, уночі рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.

"Таким чином, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинули 4 людини та 5 постраждали", - йдеться у повідомленні.