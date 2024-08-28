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Четверо загиблих: у Кривому Розі розібрали завали після удару по готелю в ніч на 27 серпня

Катерина Єсікова
28 серпня, 2024 середа
06:45
Війна з Росією Обстріл Кривого Рогу

Станом на ранок 28 серпня рятувальники завершили пошукові роботи на місці удару по Кривому Рогу 27 серпня. Кількість загиблих зросла до 4

Зміст

Про це повідомляє ДСНС.

Так, уночі рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.

"Таким чином, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинули 4 людини та 5 постраждали", - йдеться у повідомленні.

  • Унаслідок ракетного удару, якого російська окупаційна армія завдала по Кривому Рогу в ніч на 27 серпня, загинуло три людини. Ще одну вважали безвісти зниклою.

Теги:
російська армія
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
ДСНС
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