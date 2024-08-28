Четверо загиблих: у Кривому Розі розібрали завали після удару по готелю в ніч на 27 серпня
Станом на ранок 28 серпня рятувальники завершили пошукові роботи на місці удару по Кривому Рогу 27 серпня. Кількість загиблих зросла до 4
Про це повідомляє ДСНС.
Так, уночі рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.
"Таким чином, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинули 4 людини та 5 постраждали", - йдеться у повідомленні.
- Унаслідок ракетного удару, якого російська окупаційна армія завдала по Кривому Рогу в ніч на 27 серпня, загинуло три людини. Ще одну вважали безвісти зниклою.
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