Асад за декілька годин до втечі запевнив свою армію у військовій допомозі РФ, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на понад 10 людей, ознайомлених із ситуацією.

За словами джерел, Асад не розповідав про план втечі з Сирії, зокрема, молодшому брату Махеру, командувачу елітної 4-ої бронетанкової дивізії армії. Проте, як зазначає один із співрозмовників, йому вдалося вилетіти до Іраку, а потім - до Росії.

Також диктатор не поінформував про плани своїх двоюрідних братів - Ехаба та Еяда Махлуфа. За словами сирійського і ліванського чиновників, коли повстанці захопили Дамаск, Ехаба і Еяда намагалися машиною втекти до Лівану, однак їм влаштували засідку. Одного з них застрелили, а іншого поранили, проте офіційного підтвердження немає.

У матеріалі йдеться, що Асад запевнив близько 30 керівників армії та служб безпеки за декілька годин до втечі, що невдовзі вони отримають військову підтримку Росії. Також він закликав сухопутні сили протриматися, за словами командира, який був на брифінгу.

Того ж дня сирійський диктатор, як зазначає джерело, після закінчення роботи сказав керівнику свого офісу, що збирається додому, хоча насправді - поїхав в аеропорт.

Також Асад телефонував радниці з комунікацій з проханням приїхати до нього додому для написання промови. Однак коли вона прибула - побачила, що в будинку нікого немає.

За словами джерел Reuters, Асад був у Росії 28 листопада - через день після наступу повстанців. Там він просив про військове втручання, однак у Кремлі цього не бажали.

"Він сказав своїм командирам і соратникам після поїздки в Москву, що військова підтримка наближається. Він брехав їм. Повідомлення, яке він отримав з Москви, було негативним", - підкреслив очільник основної опозиції Сирії за кордоном Хаді аль-Бахра.

Що передувало

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару Досі.

10 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".

Наступного дня в Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада. Їх закликали не брати на себе автоматичне керівництво країною.